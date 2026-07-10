Congelarlo no va más: para qué sirve envolver el perejil en papel aluminio y por qué cada vez más personas usan este truco

El perejil es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina. Se suma a ensaladas, salsas, carnes, pastas y guisos, pero tiene un inconveniente: suele marchitarse pocos días después de comprarlo .

Para evitar desperdiciarlo, muchas personas optan por congelarlo . Sin embargo, existe otro truco que cada vez gana más popularidad porque permite conservarlo fresco por más tiempo sin alterar tanto su textura. Solo hace falta papel aluminio y unos minutos de preparación .

Las hojas de perejil contienen una gran cantidad de agua, por lo que son muy sensibles a la humedad y a los cambios de temperatura dentro de la heladera.

Cuando se guarda en bolsas plásticas cerradas o recipientes sin ventilación, suele acumularse condensación . Ese exceso de humedad acelera el deterioro, favorece la aparición de moho y hace que las hojas se pongan amarillas o blandas.

El papel aluminio funciona como una barrera que ayuda a mantener una humedad más estable y reduce el contacto directo con el aire, dos factores que contribuyen a prolongar la vida útil de la hierba .

Para que funcione, es importante preparar el perejil antes de guardarlo .

Si el perejil fue lavado previamente, conviene secarlo muy bien con papel de cocina antes de envolverlo . La humedad acumulada puede acelerar su deterioro.

Muchas personas agregan una hoja de papel de cocina entre el perejil y el papel aluminio . Este pequeño detalle permite absorber la humedad que pueda generarse con el paso de los días y ayuda a mantener las hojas firmes por más tiempo.

Si el papel comienza a humedecerse, alcanza con reemplazarlo por uno nuevo y volver a envolver el perejil .

Aunque el método no detiene por completo el proceso natural de deterioro, sí puede extender considerablemente la conservación .

Mientras que el perejil guardado de forma convencional suele marchitarse en pocos días, con este truco puede mantenerse fresco durante una o incluso dos semanas , dependiendo de la calidad con la que fue comprado y de las condiciones de la heladera.

Es una alternativa simple para quienes usan perejil con frecuencia y prefieren conservar su sabor, su color y su textura sin recurrir al freezer .

Fuente: TN