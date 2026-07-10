Si tenés cáscaras de pomelo, no las tires: 5 formas de aprovecharlas en casa

Aunque suelen terminar en la basura, esta parte de la fruta conserva aceites naturales y puede convertirse en un recurso útil para la cocina, la limpieza y distintos rincones del hogar.

El pomelo suele consumirse por su jugo y su pulpa, pero hay una parte que muchas personas descartan sin saber que todavía tiene varios usos posibles. Las cáscaras, gracias a sus aceites esenciales y su aroma intenso, pueden transformarse en aliados para aprovechar mejor la fruta y reducir desperdicios .

Desde trucos caseros para perfumar ambientes hasta preparaciones dulces o alternativas naturales para la limpieza , esta parte del cítrico puede tener una segunda vida con métodos simples.

La piel de los cítricos concentra gran parte de sus compuestos aromáticos , responsables de ese perfume fresco que queda en las manos al pelarlos. Además, contiene aceites naturales que pueden aprovecharse en distintas preparaciones.

Antes de reutilizarlas, es importante lavarlas bien para eliminar restos de suciedad o productos aplicados durante el cultivo. Una vez limpias, pueden guardarse para diferentes usos dentro de la casa.

Una de las formas más fáciles de reutilizarlas es convertirlas en un perfume casero . El aroma cítrico del pomelo puede ayudar a darle una sensación fresca a espacios como la cocina, el living o los placares.

Una opción es hervir las cáscaras en agua durante unos minutos y dejar que el vapor aromatice el ambiente . También se pueden secar y colocar en pequeñas bolsitas de tela para usarlas como fragancia natural.

Los cítricos suelen utilizarse en productos de limpieza por sus aceites naturales y su aroma. Con las cáscaras de pomelo se puede preparar una alternativa casera .

El método consiste en colocar las cáscaras dentro de un frasco con vinagre blanco y dejarlas reposar durante varios días . Luego, se filtra el líquido y puede utilizarse para limpiar algunas superficies del hogar.

La cocina también ofrece una forma de aprovecharlas. Las cáscaras de pomelo pueden convertirse en un dulce casero para acompañar postres o comer como un pequeño bocado .

Para reducir su sabor amargo, se hierven varias veces y luego se cocinan con agua y azúcar o algún endulzante hasta lograr una textura más suave y brillante.

Otra alternativa es utilizar la cáscara seca para preparar bebidas con aroma cítrico . Puede combinarse con ingredientes como jengibre, menta o canela para crear una infusión diferente.

Es recomendable usar la piel de una fruta bien lavada y, si es posible, elegir pomelos cuya cáscara no haya sido tratada con productos químicos .

Si no se quiere usar en la cocina, la cáscara también puede aprovecharse en el compost. Al descomponerse, aporta materia orgánica que ayuda a enriquecer el suelo .

Para acelerar el proceso, conviene cortarla en pedazos pequeños antes de incorporarla .

Fuente: TN