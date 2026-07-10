Llevar una ramita de romero envuelta en papel aluminio: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

Dentro de las prácticas del Feng Shui , se sostiene que ciertos objetos pueden influir en la energía personal, en especial aquellos que se llevan encima todos los días. En ese marco, el romero aparece como una de las plantas más utilizadas, ligada a distintas creencias relacionadas con la protección, la purificación y la buena suerte.

Esta hierba aromática, asociada históricamente con la limpieza energética y el bienestar, es utilizada en pequeños rituales que buscan favorecer el equilibrio y atraer energías positivas .

Según quienes promueven esta práctica, el romero es considerado un símbolo de protección, claridad mental y renovación. Al envolverlo en papel aluminio, se busca potenciar sus supuestos efectos y mantenerlo “activo” durante más tiempo.

Algunos sostienen que llevarlo en la cartera, el bolsillo o incluso en el auto ayuda a alejar las malas energías, brindar tranquilidad y favorecer la concentración. Otros, en cambio, lo utilizan como un amuleto para comenzar nuevas etapas o afrontar desafíos importantes.

El papel aluminio, en este caso, se utiliza como una forma de “proteger” ese símbolo, manteniéndolo aislado y preservando su carga energética.

Dentro de esta filosofía, el romero es asociado con la limpieza energética, la protección y la armonía. Por eso, muchas personas lo utilizan como un amuleto para llevar en la billetera, la cartera o distintos espacios del hogar.

Aunque no existe evidencia científica que respalde estos efectos, quienes siguen estas prácticas sostienen que combinar el romero con papel aluminio ayuda a preservar su simbolismo y mantener activa la intención del ritual durante más tiempo.

Varias tradiciones sugieren cambiarla al inicio de cada mes y, también, cuando el romero pierde su aroma, se seca por completo o presenta signos de deterioro.

A su vez, quienes siguen estos rituales suelen aprovechar el momento del recambio para ordenar la billetera, descartar papeles innecesarios y reorganizar sus pertenencias. Según estas creencias, mantener el espacio donde se guarda el amuleto limpio y ordenado ayuda a reforzar la idea de protección, armonía y bienestar.

Fuente: TN