Poner hojas de laurel en el frutero: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Las mosquitas de la fruta suelen invadir al cocina durante todo el años, sobre todo cuando hay frutas maduras. Sin embargo, hay un método casero que puede ayudar a ahuyentarlas naturalmente: poner hojas de laurel en el frutero .

El secreto de este truco está en el aroma intenso del laurel , que proviene de sus aceites esenciales naturales. Ese olor resulta molesto para algunos insectos y puede ayudar a mantenerlos alejados de las frutas como bananas, manzanas, peras o cítricos.

El laurel contiene compuestos aromáticos que liberan una fragancia fuerte, especialmente cuando las hojas están secas. Si bien no elimina las mosquitas ni actúa como insecticida, puede funcionar como repelente natural y reducir su presencia en la cocina.

Las mosquitas de la fruta se sienten atraídas por los azúcares y la fermentación de los alimentos maduros. Por eso, además de usar laurel, es fundamental evitar que queden restos de frutas o líquidos en la superficie donde se guardan los alimentos.

Para aplicar este truco, basta con colocar entre tres y cinco hojas secas de laurel dentro del frutero, alrededor de las frutas o en un pequeño recipiente cercano.

Algunos consejos para aprovechar mejor su efecto:

Fuente: TN