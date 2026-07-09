MAR DEL PLATA: Robaron casi siete millones de pesos de un salón de eventos

ZONALES





Al menos tres delincuentes armados cometieron un audaz robo el miércoles a la tarde en un salón de eventos de la ruta 88 donde redujeron a seis empleados, los obligaron a abrir una caja fuerte y escaparon con una suma cercana a los siete millones de pesos.





Un llamado al 911 alertó sobre el hecho registrado en el salón Jano’s Los Naranjos ubicado a la altura del kilómetro 3,3 de la ruta 88 y que protagonizaron tres delincuentes que usaban prendas de vestir de la empresa 9 de Julio y que ingresaron por la puerta principal que estaba abierta.





Allí redujeron a seis empleados a los que llevaron hasta una oficina donde había una caja fuerte que obligaron a abrir y de la que sustrajeron entre cinco y siete millones de pesos. “No se llevaron ninguna otra pertenencia”, informaron autoridades policiales.





Según la declaración de las víctimas, los autores escaparon en dos motos tipo 110 sin trabar o forzar acceso alguno.





En el marco de las primeras actuaciones que hizo personal de la comisaría undécima, el fiscal Fernando Berlingeri ordenó el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del local y de la zona.



