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Mezclar café usado con canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Redacción CNM julio 09, 2026

En el mundo de los trucos caseros hay distintas combinaciones que son ideales para el hogar. En este marco, hay uno poco conocido pero eficaz: la mezcla de café usado y canela .

Esta combinación no solo ayuda a reducir el desperdicio, sino que también aporta un aroma cálido y natural a distintos ambientes. Además, también puede incorporarse al compost.

Solo se necesitan 3 cucharadas de café usado y seco y 1 cucharada de canela en polvo. Hay que mezclar ambos ingredientes y colocarlos en un recipiente pequeño.

Se puede dejar la mezcla en la cocina, cerca del tacho de basura o en cualquier ambiente donde se quiera neutralizar olores. También podés incorporarla al compost, siempre en cantidades moderadas para evitar desequilibrios.

Si la idea es utilizar esta mezcla en macetas o en el jardín , es importante no usarlo en grandes cantidades directamente sobre la tierra. El exceso de café puede modificar el sustrato y no todas las plantas lo toleran igual.

Lo más recomendable es utilizar la mezcla con moderación o sumarla primero al compost, para que se descomponga correctamente antes de llegar a las plantas.

Fuente: TN


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