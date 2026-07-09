Mezclar café usado con canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

En el mundo de los trucos caseros hay distintas combinaciones que son ideales para el hogar. En este marco, hay uno poco conocido pero eficaz: la mezcla de café usado y canela .

Esta combinación no solo ayuda a reducir el desperdicio, sino que también aporta un aroma cálido y natural a distintos ambientes. Además, también puede incorporarse al compost.

Solo se necesitan 3 cucharadas de café usado y seco y 1 cucharada de canela en polvo. Hay que mezclar ambos ingredientes y colocarlos en un recipiente pequeño.

Se puede dejar la mezcla en la cocina, cerca del tacho de basura o en cualquier ambiente donde se quiera neutralizar olores. También podés incorporarla al compost, siempre en cantidades moderadas para evitar desequilibrios.

Si la idea es utilizar esta mezcla en macetas o en el jardín , es importante no usarlo en grandes cantidades directamente sobre la tierra. El exceso de café puede modificar el sustrato y no todas las plantas lo toleran igual.

Lo más recomendable es utilizar la mezcla con moderación o sumarla primero al compost, para que se descomponga correctamente antes de llegar a las plantas.

Fuente: TN