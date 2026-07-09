Para qué sirve colgar botellas con agua en la ventana y por qué lo recomiendan

En el mundo de los trucos caseros hay métodos que, aunque parezcan extraños, se popularizaron por los beneficios que prometen. Uno de ellos consiste en colgar botellas con agua en las ventanas , una práctica que muchas personas utilizan para intentar mantener alejadas a las palomas y otras aves.

Quienes lo ponen en práctica aseguran que ayuda a reducir la presencia de estos animales en balcones, rejas y cornisas. Como consecuencia, también disminuye la suciedad que suelen dejar sobre los vidrios y otras superficies .

Colgar botellas de agua en la ventana sirve para ahuyentar palomas que suelen posarse en rejas , balcones o cornisas . Esto ocurre porque el agua de las botellas funciona como superficie reflectante.

Cuando recibe la luz del sol, genera destellos y cambios de brillo que incomodan a las aves. De esta manera, las aves se alejan del lugar en busca de nuevos espacios.

Si el problema es frecuente, los expertos aconsejan distintas medidas preventivas:

No existe evidencia científica sólida que demuestre que colgar botellas con agua ahuyente a las palomas de forma efectiva. Algunos especialistas señalan que los reflejos pueden sorprender a las aves al principio, pero que suelen acostumbrarse con el paso de los días, especialmente si el lugar les ofrece alimento o un sitio seguro para descansar.

Por ese motivo, si el truco funciona, su efecto suele ser temporal y no garantiza resultados duraderos. Para controlar la presencia de palomas a largo plazo, lo más recomendable es eliminar las fuentes de alimento y utilizar métodos de prevención específicamente diseñados para ese fin.

Fuente: TN