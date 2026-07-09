Cuáles fueron las ciudades más frías de la Argentina este jueves 9 de julio

Después de la ola polar que afectó a gran parte del país durante los últimos días, las temperaturas comenzaron a dar un respiro en varias provincias. Sin embargo, el frío todavía se hizo sentir en las primeras horas de este jueves: según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , diez localidades registraron temperaturas bajo cero durante la mañana.

El primer puesto del ranking general fue para Perito Moreno (Santa Cruz) , que registró una temperatura de -9,6°C a las 10:00, el valor más bajo del país durante la jornada.

El segundo lugar lo ocupó El Calafate (Santa Cruz) , con -9,4°C registrados a las 10:00. El podio lo completó Puerto Santa Cruz (Santa Cruz) , que alcanzó los -6,1°C a las 9:00.

Este ranking reúne la temperatura más baja registrada por cada localidad entre las 6:00 y las 12:00.

Durante la mañana, la temperatura será de 8°C y el cielo estará mayormente nublado . Se esperan vientos del oeste a velocidades de hasta 12 km/h.

Por la tarde, el cielo seguirá mayormente nublado y la máxima será de 17°C . Se pronostican vientos del sur.

Para la noche, la temperatura descenderá a 12°C y los vientos soplarán del sector sur a velocidades de hasta 12 km/h. El cielo seguirá parcialmente nublado .

Fuente: TN