MADARIAGA: Detuvieron a una mujer acusada de hurtar bebidas alcohólicas en un comercio del barrio Belgrano

MADARIAGA

Una mujer de 34 años fue aprehendida este miércoles en General Madariaga, acusada de sustraer varias bebidas alcohólicas de un comercio ubicado en el barrio Belgrano.





El hecho ocurrió en un local situado en la esquina de Bolivia y Costa Rica, desde donde el propietario alertó a la Policía tras advertir que una mujer había tomado cuatro petacas de licor fino de café al coñac y escapado del lugar sin abonarlas.





Con la descripción aportada por la víctima, efectivos policiales iniciaron un recorrido por la zona y lograron localizar a la sospechosa en inmediaciones de Avellaneda y Belgrano.





Durante la requisa, los uniformados encontraron entre sus pertenencias una petaca de licor coincidente con una de las denunciadas como sustraídas, por lo que fue aprehendida en el lugar.





La Fiscalía N.º 8 de General Madariaga avaló el procedimiento, dispuso la notificación de la imputada por el delito de hurto y ordenó el cumplimiento de las actuaciones judiciales de rigor.