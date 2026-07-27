Pocos lo saben: para qué sirve el agujero de la espumadera y por qué es importante

En la cocina diaria, la espumadera para fideos es uno de los utensilios más usados, pero pocos repararon en la verdadera función del orificio que tiene en el centro. Aunque muchos piensan que solo sirve para escurrir el agua al sacar la pasta de la olla, ese pequeño agujero cumple un rol clave que puede cambiar la forma de cocinar.

El diseño de la espumadera, con su soporte y perforaciones, está pensado para servir los fideos de manera práctica. Sin embargo, el agujero central tiene un propósito extra: funciona como medidor de porciones de fideos crudos . Así, se puede calcular la cantidad justa antes de ponerlos a hervir y evitar tanto el exceso como la falta de pasta en la mesa.

El truco es simple: antes de cocinar, se toma la cantidad de fideos crudos y se pasan por el orificio de la espumadera . La porción que entra en ese espacio equivale a una ración individual. De esta manera, se puede ajustar la cantidad según la cantidad de comensales y evitar desperdicios.

En algunos modelos, la espumadera trae varios agujeros de distintos tamaños. En esos casos, cada uno representa una medida diferente, pensada para una, dos o tres porciones, según el diseño y el fabricante.

La espumadera, en su versión más básica —una cuchara plana o cóncava con perforaciones—, tiene raíces antiguas. Civilizaciones como la romana y la china ya utilizaban herramientas similares para manipular alimentos en líquidos calientes, aunque no estaban pensadas específicamente para fideos.

Con el tiempo y los avances tecnológicos, el utensilio fue adaptándose hasta llegar a los modelos actuales, pensados para facilitar la vida en la cocina.

Fuente: TN