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Ni vinagre ni bicarbonato: cómo eliminar la grasa pegada de la freidora de aire con dos productos

Redacción CNM julio 27, 2026

La grasa acumulada en la freidora de aire es uno de los problemas más comunes en la cocina, en especial cuando se utiliza con frecuencia y no se limpia en profundidad. Con el paso de los días, los restos de comida y el aceite se adhieren al canasto, la rejilla y las paredes internas, formando una capa difícil de remover que también puede provocar malos olores durante la cocción.

Aunque muchas personas recurren al vinagre o al bicarbonato de sodio para combatirla, existe otra alternativa igual de efectiva que utiliza dos productos fáciles de conseguir y ayuda a despegar la suciedad incrustada sin dañar el revestimiento antiadherente.

Un método muy utilizado consiste en aprovechar el jabón blanco y el agua caliente , una combinación con gran poder desengrasante que ayuda a ablandar la grasa adherida sin dañar las superficies de la freidora de aire.

El jabón blanco contiene agentes limpiadores capaces de emulsionar la grasa y desprenderla de las superficies sin necesidad de utilizar productos agresivos. Al mezclarse con agua caliente, ayuda a reblandecer la suciedad acumulada, al facilitar la limpieza del canasto y la rejilla sin afectar el recubrimiento antiadherente cuando se utilizan esponjas suaves.

Además de limpiar la freidora de aire de manera periódica, hay algunos hábitos que ayudan a prevenir la formación de grasa incrustada:

Con una limpieza regular y este sencillo método, es posible mantener la freidora de aire libre de grasa pegada durante más tiempo sin recurrir a productos químicos agresivos ni a las soluciones caseras más tradicionales.

Fuente: TN


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