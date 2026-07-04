Piratería del Mundial: la Justicia bloqueó 14 sitios que retransmitían partidos y canales de TV

La Justicia ordenó impedir el acceso a 14 sitios web y plataformas digitales que retransmitían ilegalmente partidos del Mundial y canales de televisión, en una nueva ofensiva contra la piratería audiovisual que amenaza la comercialización de los derechos deportivos.

La medida alcanza a plataformas como Stella TV, Tele Latino y distintos sitios asociados a Fútbol Libre, una de las marcas más conocidas entre quienes buscan acceder gratuitamente a transmisiones deportivas y que ya había sido investigada en Argentina en 2022. La plataforma y sus dominios asociados ya habían sido alcanzados por medidas judiciales en los últimos años, aunque continuaron reapareciendo bajo distintas direcciones de Internet, un fenómeno habitual en el ecosistema de la piratería digital.

Las investigaciones fueron impulsadas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), con denuncias presentadas por Personal Flow y DirecTV, dos de las empresas afectadas por la distribución no autorizada de contenidos.

A pedido de los fiscales, los jueces José Miguel Guerrero, Javier Sánchez Sarmiento y Carlos Manuel Bruniard ordenaron al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y a NIC Argentina bloquear el acceso a esos servicios o dar de baja sus dominios para impedir que continúen operando en el país.

La decisión forma parte de la denominada "Operación Tarjeta Roja", una iniciativa coordinada entre organismos judiciales y de cibercrimen de distintos países de América Latina, con apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de Colombia, para combatir la piratería digital durante el Mundial de Fútbol.

Las actuaciones se desarrollan en tres expedientes impulsados por los fiscales Lucio Herrera (h), Marcelo Solimine y Romina Monteleone, sobre la base de investigaciones preliminares realizadas por la UFECI, encabezada por el fiscal general Horacio Azzolin. Las pesquisas también contaron con la participación del Cuerpo de Investigadores Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La ofensiva judicial apunta a proteger el sistema de derechos de propiedad intelectual que sostiene al sector audiovisual del fútbol internacional. La FIFA comercializa las transmisiones del Mundial mediante contratos de exclusividad con canales, operadores de televisión paga y plataformas digitales que pagan cifras millonarias para emitir los partidos en cada uno de los países.

La expansión de sitios piratas, aplicaciones y servicios IPTV que retransmiten encuentros sin autorización pone en cuestión ese esquema, ya que permite acceder gratuitamente a contenidos por los que otros actores desembolsaron importantes sumas de dinero en licencias y derechos de explotación comercial. Para la industria audiovisual, el combate contra la piratería es una condición necesaria para preservar el valor de esos derechos y garantizar que los grandes eventos deportivos puedan seguir distribuyéndose a escala global, a través de acuerdos legales y lleguen a la mayor parte de la población.

En ese contexto, la denominada "Operación Tarjeta Roja" busca reforzar la cooperación internacional para identificar y desarticular redes dedicadas a la distribución ilegal de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, especialmente durante eventos de alcance masivo como el Mundial.

El bloqueo de sitios vinculados con la retransmisión ilegal de partidos del Mundial se conoce apenas unos días después de otro operativo de gran escala contra la piratería audiovisual en la Argentina.

Esta semana, una investigación impulsada por la Fiscalía de Cibercrimen de San Isidro permitió identificar a ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada a la importación, distribución y comercialización de decodificadores de TV adulterados, capaces de reproducir señales premium y plataformas de streaming de manera ilegal.

Por orden del Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, se realizaron procedimientos en los que fueron secuestrados unos 10.000 dispositivos y otros elementos de interés para la causa. Del operativo participaron el ENaCom, la Departamental de Investigaciones de San Isidro de la Policía Bonaerense y la División de Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad.

Según la investigación, los equipos ingresaban al país principalmente desde China y Paraguay y eran comercializados con aplicaciones de streaming pirata precargadas, entre ellas Magis TV, My Family Cinema y Xuper TV. Además, se detectó la existencia de más de 500 comerciantes que ofrecían este tipo de dispositivos.

La Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC), que acompañó el operativo junto con la Alianza contra la Piratería Audiovisual, sostuvo que la comercialización de contenidos ilegales se convirtió en un fenómeno de escala regional, con impacto sobre los derechos de propiedad intelectual, la recaudación fiscal y la seguridad de los usuarios, que muchas veces quedan expuestos al robo de datos personales, fraudes y la instalación de programas maliciosos.

Fuente: Clarín