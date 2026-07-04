Marruecos tuvo un segundo tiempo letal, aplastó al anfitrión Canadá y es el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026

Canadá se convirtió en el primer anfitrión eliminado del Mundial 2026 . Tras un interesante primer tiempo, los norteamericanos bajaron el ritmo en el complemento y fueron goleados 3-0 por Marruecos . Pese al triunfo, los africanos se llevaron el sabor amargo de perder por lesión a Ismael Saibari, su máxima figura. Azzedine Ounahi brilló con un doblete, mientras que Soufiane Rahimi sentenció la historia en el tiempo de descuento para sellar la segunda clasificación consecutiva de los Leones del Atlas a los cuartos de final de una Copa del Mundo —en Qatar 2022 fueron semifinalistas—. El encuentro, además, fue uno de los más calientes del torneo: las ocho tarjetas amarillas mostradas lo convirtieron en el partido con más amonestados en lo que va de la competencia.

Desde el arranque, Canadá salió a jugar, sin margen para especular o aguantar. Con un esquema 4-4-2 y una presión prolija desde los tres cuartos de cancha, los norteamericanos le hicieron la vida imposible a Marruecos. En los primeros siete minutos, los canadienses tuvieron tres córners y encerraron a los africanos cerca de su propio arco. La primera clara llegó a los diez minutos: un pase milimétrico de Ahmed encontró a Oluwaseyi, que giró en el área con una pisada y definió de zurda. Bono atajó con los pies.

Y si el panorama era bravo para Marruecos, la historia se iba a complicar más de lo previsto. A los 21 minutos, Saibari, la gran figura marroquí en el torneo y reciente incorporación del Bayern Múnich por 50 millones de euros, sintió una molestia en la parte posterior del muslo derecho y tuvo que abandonar el campo compungido.

A todo esto se le sumó la intensidad canadiense, que intentó cortar siempre que pudo el juego de posesión marroquí. En la primera parte, Canadá cometió 15 faltas, la mayor cantidad por parte de un equipo en una primera mitad desde el Mundial 2010 . Y, como si eso fuera poco, el partido dejó otro número para el récord: el árbitro inglés Michael Olive r mostró seis tarjetas amarillas en los primeros 45 minutos, igualando el récord de amonestaciones antes del descanso en un partido de eliminación directa, compartido con el Brasil-Ghana de los octavos de Alemania 2006.

Sin embargo, Marruecos salió al segundo tiempo con otra cara y, a los cuatro minutos, una jugada preparada cambió el rumbo del partido. Achraf Hakimi ejecutó un tiro libre y dio un pase atrás sorpresivo para la entrada de Ounahi, quien remató con el interior del pie desde la medialuna. La pelota pasó entre varias piernas y se clavó junto al palo izquierdo.

A pesar del golpe, Canadá no bajó los brazos y arrinconó a Marruecos a puro empuje. Fue allí cuando aparecieron los descuidos defensivos, que dejaron espacios para que los africanos lanzaran contraataques letales. Eso quedó en evidencia a los 37 minutos del complemento, cuando Talbi lanzó un pase filtrado para Brahim Díaz, que se tomó su tiempo, enganchó y se la sirvió a Ounahi, quien nuevamente definió de primera, seco, arriba e imposible para Crépeau. El 2-0 rompió cualquier ilusión canadiense. Y los contragolpes siguieron: cuatro minutos después, un centro extraordinario del propio Ounahi encontró la cabeza de Rahimi, pero el remate pegó en el travesaño y picó sobre la línea.

En el cierre, la desesperación canadiense llevó al arquero Crépeau a buscar el milagro en el área rival en dos tiros de esquina. No lo logró. En la última jugada, Marruecos ejecutó la contra definitiva : Brahim condujo con inteligencia ante una defensa vencida y asistió para el 3-0 a Rahimi, quien definió cruzado de zurda para sentenciar la goleada.

De esta manera, el Mundial se despidió de uno de sus anfitriones. Marruecos, en cambio, sigue soñando en grande. Cuatro años después de su histórico cuarto puesto en Qatar, los Leones del Atlas vuelven a meterse entre los ocho mejores del planeta. El próximo paso será en Boston, el jueves a las 17, cuando se enfrenten al vencedor del cruce entre Francia y Paraguay.

Canadá (0): Maxime Crépeau (5); Alistair Johnston (6), Luc De Fougerolles (5), Moise Bombito (4), Richie Laryea (5), Tajon Buchanan (6), Niko Sigur (5), Stephen Eustáquio (6), Ali Ahmed (6); Jonathan David (5) y Tani Oluwaseyi (6)

Marruecos (3): Yassine Bounou (7); Achraf Hakimi (7), Issa Diop (5), Redouane Halhal (5), Noussair Mazraoui (6); Ayyoub Bouaddi (5), Neil El Aynaoui (6); Brahim Díaz (8), Azzedine Ounahi (9) , Bilal El Khannouss (5); y Ismael Saibari (5).

Árbitro : Michael Oliver (6), de Inglaterra.

Goles: ST 4m y 36m Ounahi, 45+8 Rahimi.

Amonestados: PT 20m Halhal, 39m Hakimi, 39m Laryea, 43m David, 44m Ounahi, 45+5 El Khannouss; ST 3m De Fougerolles, 21m Larin.

Cambios: PT, 21m Rahimi (7) por Saibari; ST 16m Amrabat (5) y Talbi (6) por El Khannouss y Bouaddi, 17m Larin (4) por Oluwaseyi, 31m Promise (5) y Shaffelburg (5) por Ahmed y Laryea; 42m Mourabet (5) y Saadane (5) por Diop y Ounahi, 43m Osorio (5) y Nelson (5) por Buchanan y Sigur.

Fuente: Clarín