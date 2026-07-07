Pidieron la prisión preventiva para un docente acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en Santiago del Estero

La Justicia de Santiago del Estero deberá resolver si dicta la prisión preventiva para un docente acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en la ciudad de Frías.

El pedido fue formulado por la fiscal Analía Nóblega Rayó , quien sostuvo que existen pruebas suficientes para que el imputado continúe detenido mientras avanza la investigación.

El caso se conoció a fines de mayo, cuando la adolescente ingresó al Hospital Zonal de Frías en estado de ebriedad y sin ropa interior. Los médicos que la atendieron advirtieron lesiones compatibles con un abuso sexual, asistieron a la menor y dieron aviso a la Policía y a su madre.

Según la investigación, horas antes la víctima había participado de una reunión en una vivienda junto a un grupo de personas, donde consumieron bebidas alcohólicas. Con el correr de la madrugada, el resto de los presentes se retiró y la adolescente quedó sola con el docente , quien era conocido por ella.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, la joven, afectada por el consumo de alcohol, se acostó a dormir y el hombre habría aprovechado su estado de vulnerabilidad para abusarla sexualmente.

La investigación sostiene que la menor intentó resistirse y lloró durante el ataque, pero el acusado la insultó y luego la echó de la casa.

La víctima caminó varias cuadras hasta llegar al hospital, donde recibió atención médica. Allí, los profesionales constataron que no llevaba ropa interior y activaron el protocolo correspondiente para casos de abuso sexual.

Con las primeras pruebas reunidas, la fiscalía ordenó la detención del docente , quien fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

En una audiencia realizada días después de su arresto, la defensa solicitó la excarcelación del acusado . Sin embargo, la jueza de Control y Garantías Roxana Cejas Ramírez rechazó el planteo al considerar que la investigación todavía se encontraba en una etapa inicial y que era necesario incorporar nuevos testimonios y otras medidas probatorias.

Ahora, la fiscal Analía Nóblega Rayó pidió que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva hasta la realización del juicio.

Entre los argumentos expuestos señaló que persisten riesgos procesales y que las evidencias reunidas hasta el momento sostienen la acusación.

La decisión final quedará en manos de la jueza, quien deberá resolver en los próximos días la situación procesal del docente. En paralelo, la adolescente continúa recibiendo asistencia médica, psicológica y acompañamiento integral.

Fuente: TN