Una mujer mordió a una policía para evitar que le secuestren el auto durante un control de alcoholemia en Chubut

Una mujer terminó detenida en un control policial luego de morder a una agente para evitar que le secuestren el auto . El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en Puerto Madryn, Chubut.

La agresora viajaba como acompañante en un Fiat Uno conducido por su hermano cuando personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial los obligó a detener la marcha. Tras hacerle la prueba de alcoholemia, detectaron que el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol .

Los agentes les informaron que debían retener el coche, lo que desató la furia de la mujer. Los efectivos intentaron controlar la situación, pero la acusada reaccionó de forma violenta , llegando a agredir físicamente a una de las policías.

“Se realiza el test de alcoholemia al conductor, arroja resultado positivo y cuando se estaban labrando las actuaciones, una de las acompañantes comenzó a entorpecer el procedimiento “, relató el jefe de la Comisaría Primera de Puerto Madryn, Pablo Carrizo, en una entrevista con SETA TV .

“Personal femenino intentó desistir de ese accionar y la mujer se tornó más agresiva, a tal punto que mordió la mano de una empleada policial “, detalló. Tras el ataque, la agente tuvo que recibir atención médica en el Hospital Zonal.

“Más allá de si era profunda o no la mordedura, este tipo de heridas puede acarrear infecciones porque no sabemos cuál es la situación sanitaria de la persona agresora . Por eso recibió las curaciones inmediatamente“, explicó Carrizo.

La agresora, por su parte, fue acusada de por lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad. Permaneció alojada en el Instituto Provincial Penitenciario (IPP) hasta este lunes, cuando recuperó la libertad luego de la audiencia de control de detención.

Fuente: TN