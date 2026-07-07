Su pareja le hizo una broma sobre la eliminación de Brasil y ella lo mató a puñaladas

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Una mujer de 44 años fue detenida en flagrancia acusada de asesinar a su pareja, un hombre de 34 años, durante una discusión ocurrida en la vivienda que compartían en la comunidad Barreira do Orange, cerca del Forte Orange, en la Isla de Itamaracá, en el estado brasileño de Pernambuco. El hecho ocurrió el domingo 5 de julio y es investigado por la Policía Civil como un homicidio consumado.





La víctima fue identificada como Renato Pedro da Silva, quien murió tras recibir múltiples heridas de arma blanca antes de que pudiera recibir asistencia médica.





Según las primeras investigaciones, la pelea comenzó poco después de la eliminación de la selección brasileña frente a Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo. De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, Renato habría realizado comentarios en tono de broma sobre la derrota de Brasil, lo que desencadenó una fuerte discusión dentro de la vivienda.





La disputa fue escalando hasta que, según la versión presentada a la Policía Militar, la mujer tomó un cuchillo y atacó a su compañero con varios puntazos.





Durante su declaración, la sospechosa aseguró que actuó en defensa propia. Afirmó que era víctima de agresiones por parte de Renato y que reaccionó durante el enfrentamiento.





La Policía Civil confirmó que el hombre falleció como consecuencia de las lesiones provocadas por un arma blanca. Tras el hecho, efectivos del 26.º Batallón de la Policía Militar detuvieron a la mujer y la trasladaron al Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), donde quedó a disposición de la Justicia.





La investigación quedó en manos de la Fuerza de Tarea de Homicidios Metropolitana Norte, que busca reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existió legítima defensa o si se trató de un homicidio.





Las autoridades no divulgaron oficialmente la identidad de la mujer, por lo que no fue posible conocer el resultado de la audiencia de custodia realizada tras su detención.