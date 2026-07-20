Pidieron juicio político para Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, por sus dichos racistas contra la Selección de Francia

La carta que el gobernador Alfredo Cornejo envió al embajador francés, Romain Nadal, no parece haber sido suficiente para zanjar la polémica que desató la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, al hacer comentarios racistas sobre los jugadores de la Selección de Francia. Desde un sector del radicalismo mendocino presentaron este lunes un escrito para pedir el juicio político contra la libertaria que acompaña a Cornejo en el ejecutivo mendocino.

La polémica comenzó con un cuestionable tuit de la vicegobernadora que calificó al seleccionado francés como un "equipo africano flojo de modales" luego de que los galos le ganaron a la Selección de Paraguay y la dejaran fuera del Mundial. Pese a la polémica que generó y los cuestionamientos desde distintos sectores, Casado redobló la apuesta y defendió su posición señalando que sus dichos respondían al "folklore futbolero".

Sus declaraciones provocaron el repudio del embajador francés en Argentina, quien aseguró que "el racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina" y declaró "persona no grata" a la vicegobernadora, lo que implica que no pueda pisar la sede diplomática ni compartir actividades con autoridades de ese país a menos que se retracte.

Pese a que emisarios de Cornejo entregaron una carta al embajador desligándose de los dichos de su vice , la disputa aún no está zanjada. Este lunes, 15 dirigentes de la UCR local firmaron y presentaron ante la Cámara de Diputados de Mendoza un pedido de juicio político contra la vicegobernadora.

"La vicegobernadora ha incurrido en las causales constitucionales de 1- Mal desempeño de sus funciones y 2- conducta impropia ", dicta parte del escrito al que tuvo acceso Clarín .

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe.

Además, los radicales sostienen que la conducta de Casado fue agravada cuando, "no conforme con el daño ya hecho y la repulsa generalizada, insistió en su falta de respeto hacia el diplomático francés, a quien enrostró, en un posteo sucesivo, el 'no reconocer el sarcasmo'".

Para respaldar la denuncia, el texto cita la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial , la ley nacional 23.592 ( Ley Antidiscriminatoria de Argentina ).

Uno de los firmantes fue Miguel Mathus Escorihuela , exsenador nacional y expresidente del Comité Provincial de la UCR, quien resaltó a este diario que " con toda razón la República Francesa lo tomó como un insulto por violar normas internacionales y la posición de nuestro país contra el racismo claramente delictivo".

Y luego explicó que " el pedido de enjuiciamiento está a consideración de la Cámara legislativa conforme al art. 109 de nuestra Constitución" . Dicho artículo de la carta magna mendocina establece las bases del juicio político para los funcionarios de más alto rango, en donde los firmantes se respaldan en el presunto "mal desempeño" y "conducta impropia" de Casado .

Quien apuntó directo contra la vicegobernadora fue otro de los radicales encausados en este proceso político-judicial, Juan Fernando Armagnague , exdiputado nacional por el radicalismo: "Es una vergüenza. Estamos en una cuestión institucional grave", enfatizó a Clarín .

"Anda suelta y buscando su espacio" , cargó el radical sobre la exdirigente del PRO que se pasó a las filas de La Libertad Avanza hace más de un año.

También aprovechó para separar al grupo de radicales firmantes del radicalismo que responde a Cornejo y las alianzas electorales que llevaron a Casado al poder: " Nosotros somos los radicales auténticos ( ...). Ahora el gobernador tuvo que pedir disculpas, casi obligado. Este es el peligro de las alianzas ", y remató: "Si sos vice, consultá con tu gobernador".

Para que el proceso en contra de la vicegobernadora llegue efectivamente a un juicio político, primero se deben obtener dos tercios de los votos de los legisladores mendocinos para que el pedido sea tratado en comisión y, en caso de avanzar, efectuar el juicio.

Además, Armagnague propuso que, en caso de que haya juicio, se presente un diplomático de la embajada francesa para exponer la gravedad de los dichos de la funcionaria.

Además de los ya mencionados, el documento fue también firmado por: Carlos Caballero, Hugo Estrella Tampieri, José Jorge Chade, Laura Pérez, Mario Pescara, Miguel Valdivieso, Mauricio Medinilla, Miguel Figueroa, Eduardo Fabio Asís, Julio Orozco, Agustín César Vera Pages, Sonia Espinosa y Valeria Barrionuevo.

A partir de ahora, la Legislatura tiene la tarea de evaluar si la presentación cumple con los requisitos formales para poner en marcha el juicio político.

Fuente: Clarín