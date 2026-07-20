La escalofriante confesión que hizo el hombre que asesinó a puñaladas a su expareja en Córdoba

La ciudad cordobesa de Santa María de Punilla quedó conmocionada por la confesión que hizo Maximiliano Baudraco instantes después de haber matado a su expareja, Rocío Belén Gómez , de 27 años. Con las manos ensangrentadas y mientras caminaba por la calle, se encontró con un vecino que le preguntó qué le había pasado. La respuesta lo paralizó: “Apuñalé a la Rocío” .

El testigo contó que el femicida acababa de salir de la casa de la exsuegra de la víctima, donde había pasado la noche viendo el partido de la Selección junto a la familia. “Le pregunté por qué tenía sangre en la mano y me dijo: ‘Apuñalé a la Rocío’. Quedé helado”, relató el vecino en diálogo con Noticiero Doce .

Según su testimonio, Baudraco no llevaba ningún objeto en las manos y aparentaba estar bajo los efectos del alcohol. “Estaba borracho, pasó por acá como a las 8 y la Policía lo agarró a dos cuadras”, explicó. Además, aseguró que era “una persona violenta”.

De acuerdo con la investigación, durante la madrugada una discusión entre Baudraco y Rocío terminó con el femicidio. El hombre la atacó con un cuchillo y la apuñaló en el abdomen dentro de la casa.

Tras el crimen salió a la calle, donde realizó la confesión antes de intentar escapar. Pocos minutos después, efectivos policiales lo detuvieron a dos cuadras del lugar.

La investigación también reveló que el agresor tenía antecedentes por violencia de género. Tiempo atrás había recibido una condena condicional por una denuncia de la madre de Rocío y pesaba sobre él una restricción perimetral que le impedía acercarse tanto a su expareja como a su exsuegra. Sin embargo, seguía frecuentando la casa y manteniendo contacto con la joven.

Beatriz, una tía de la víctima, aseguró que Rocío vivía bajo amenazas constantes. “No podía acercarse, pero venía igual. Hacía lío y le pegaba a Rocío” , afirmó en declaraciones televisivas.

Fuente: TN