El Gobierno puso en marcha el aumento a los militares por título universitario, pero el alcance es muy limitado

El Gobierno oficializó este lunes el decreto por el cual otorgará un suplemento por título universitario para miembros de las Fuerzas Armadas , que atraviesan una crisis galopante por la depreciación de su salario que, en algunos casos, está por debajo del nivel de pobreza.

El Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei es el 610/2026 e intenta reparar un anuncio reciente de dicho aumento, pero que recién ahora podrá aplicarse al modificar la reglamentación de la Ley para el Personal Militar N.º 19.101 para adecuarla a los cambios introducidos semanas atrás por el Decreto 473/2026.

Este cambio que incorpora el llamado " Suplemento por Título " como uno de los adicionales salariales generales que integran los haberes del personal militar, generó enorme escepticismo entre los militares.

Aunque hubo movimientos para equiparar las diferencias salariales entre miembros de las fuerzas armadas con las de seguridad, que aventajaban a los primeros, los salarios son la principal preocupación de los militares . Ello se suma a que no fue solucionada la grave crisis de su obra social.

Clarín pudo saber de fuentes de las fuerzas que el DNU de este lunes cambia artículos de la ley de personal militar con "aumentos selectivos por titulos universitarios" que solo alcanzarán al 16% del personal en actividad, unas 85.000 personas.

Además, si se observan los montos que representan los aumentos son irrisorios. Tres ejemplos al respecto: u n subteniente con un salario de $ 926.000 con título terciario va a cobrar un 10% adicional, es decir $ 92.600. Con Título universitario, un aumento de 15%, lo que representará $135.900. Y con Título posgrado, 25% más, lo que implicará $ 231.500.

Un informe de Marcelo Seghini, asesor en Diputados y Coordinador de Comisión de Defensa Fundación Alem, detalla cómo en el primer semestre de 2026 los haberes del personal de las Fuerzas Armadas volvieron a quedar en el centro de una preocupación creciente. “La pérdida de poder adquisitivo frente al avance del costo de vida surge al analizar y comparar la evolución de los salarios militares con tres referencias clave de la economía argentina: el Salario Mínimo Vital y Móvil, la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria”.

“La comparación muestra un escenario delicado. Aunque entre enero y mayo se aplicaron subas nominales - 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo- , en junio no hubo incremento. Esa pausa terminó de profundizar una tendencia que ya venía marcada por aumentos insuficientes frente a la inflación y a los precios de bienes y servicios básicos”, planteó el informe.

Seghini afirma que el problema no se limita a una pérdida estadística. “En los grados inferiores, la brecha entre el haber mensual y las necesidades mínimas de un hogar se traduce en una situación de vulnerabilidad económica concreta, con impacto sobre la vida familiar, la previsibilidad cotidiana y la permanencia dentro de la carrera militar”, en comparación por ejemplo con otros funcionarios del Estado como jueces y diplomáticos que multiplican sus sueldos en varios millones comparativamente.

El decreto 610 de este lunes establece que serán los jefes de Estado Mayor de cada Fuerza quienes definan qué títulos son de interés para su fuerza, siempre que sean afines a las funciones que desempeña el militar. También que si un militar posee más de un título superior, sólo cobrará el suplemento correspondiente al de mayor nivel académico.

El beneficio comenzará a pagarse desde el primer día del mes siguiente a la presentación de la documentación que acredita el título.

Hasta ahora existían suplementos por tiempo mínimo cumplido, por antigüedad, y por grado máximo.

Ahora se agrega un cuarto suplemento que es por Título. Y se eliminó la vieja reglamentación del suplemento por título universitario, restringido al personal superior del cuerpo profesional de las Fuerzas Armadas. Y se lo otorga a todo personal militar cualquiera haya sido su forma de ingreso, siempre que el título sea pertinente para las tareas que desempeña.

El Poder Ejecutivo modificó recientemente el Presupuesto Nacional 2026 también por otro DNU, el 594/2026. Se amplió en $ 4,44 billones con reasignaciones a financiamiento de universidades, salud, asistencia alimentaria de emergencia, seguridad social, energía, desarrollo nuclear e inteligencia del Estado, y algunas compensaciones internas en áreas específicas de Defensa.

Pero por ejemplo, la Armada tendrá un recorte de $ 4.640 millones en la partida destinada al Alistamiento Operacional -en algunas planillas del anexo figura un recorte global de hasta $ 6.400 millones de sus fondos de funcionamiento y adiestramiento general-.

Fuente: Clarín