Exposición Rural: revelan una oportunidad de reconversión de hasta US$1600 millones para el sector tabacalero y alertan sobre la evasión

La cadena tabacalera argentina atraviesa uno de los momentos más desafiantes de los últimos años. El aumento sostenido de los costos, la caída del consumo de cigarrillos tradicionales, las distorsiones impositivas y la pérdida de ingresos de los productores conforman un escenario que preocupa a una actividad de la que dependen más de 14.000 pequeños productores y alrededor de 300.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Sin embargo, un estudio presentado en la Exposición Rural de Palermo planteó que, en medio de ese panorama, existe una oportunidad de reconversión que podría movilizar un negocio de entre US$500 millones y US$1600 millones . En tanto, en el encuentro se alertó sobre una evasión impositiva de unos US$700 millones por diversas prácticas como la subfacturación de algunas empresas.

Durante una jornada dedicada al sector tabacalero del norte argentino, representantes de las provincias productoras, funcionarios nacionales y dirigentes analizaron el presente de la actividad y debatieron alternativas para recuperar competitividad. El eje de la discusión fue cómo transformar una cadena históricamente vinculada al cigarrillo tradicional hacia nuevos productos de tabaco sin combustión, un segmento que crece en el mundo y donde la Argentina, según el informe, reúne condiciones para convertirse en fabricante y exportador regional. El encuentro también puso de relieve la importancia económica y social del cultivo. En Misiones existen unos 12.500 productores registrados, mientras que en Salta y Jujuy alrededor de 2500 familias dependen de la producción de tabaco Virginia, una actividad que, además, incorpora un importante agregado de valor en origen.

Al abrir el panel, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta , reconoció las dificultades que enfrenta la actividad y aseguró que el Gobierno busca generar mejores condiciones para todas las economías regionales.

“Su problemática, que es central, también es temporal como muchas de las economías regionales. Desde la Secretaría de Agricultura, como todas las demás economías regionales, intentamos agilizar los sistemas, flexibilizar y hacer que toda la agroindustria sea competitiva“, afirmó.

El diagnóstico más crítico llegó de la mano de Lucio Paz Posse , secretario de la Cámara del Tabaco, quien describió un contexto de fuerte presión sobre la rentabilidad: “Es un contexto bastante adverso que tiene que ver con el incremento de costos desde hace mucho tiempo. El productor argentino, no solamente en el tabaco, sabe navegar corrientes turbulentas, pero hoy la situación es compleja". Según explicó, mantener la competitividad de la actividad resulta fundamental por el impacto que tiene sobre el empleo y las economías regionales: “Debemos trabajar en distintas aristas para darle competitividad al productor y poder mantener esta actividad que genera más de 300.000 puestos de trabajo directos e indirectos; hay casi un millón de personas en nuestro país que viven de esta actividad productiva“.

Paz Posse recordó que el 80% de la producción se exporta y que la actividad continúa siendo una importante generadora de divisas. Sin embargo, advirtió que el sistema de financiamiento del productor se fue deteriorando con el paso de los años. Explicó que la Ley 19.800, que creó el Fondo Especial del Tabaco (FET), establecía históricamente una distribución equilibrada entre el precio recibido durante la comercialización y los recursos provenientes del fondo: “Siempre fue una relación del 50%. Pero en los últimos años se desbalanceó esta ecuación económica porque el 50% que percibía por parte del FET se dejó de percibir”.

Atribuyó esa situación, entre otras causas, a maniobras de subfacturación por parte de un grupo reducido de empresas: “Hay empresas que cumplen muy bien, pero otras que están subfacturando; son cinco o seis empresas y esta subfacturación genera un déficit, una evasión impositiva de alrededor de US$700 millones por año".

En otro orden, un estudio presentado por la consultora ABECEB durante la jornada propuso mirar más allá de la coyuntura. Allí se sostiene que la cadena tabacalera posee fortalezas estructurales que pueden servir de base para una profunda reconversión productiva.

Entre ellas, destaca que la exportación del 80% de su producción genera alrededor de US$200 millones anuales y representa el 1,3% de la recaudación nacional y constituye una de las principales fuentes de empleo rural en las provincias tabacaleras. Además, el 65% de los productores posee menos de 10 hectáreas , lo que evidencia el fuerte componente de agricultura familiar que caracteriza al sector. El informe también advierte que el consumo de cigarrillos tradicionales mantiene una tendencia descendente. Mientras en 2018 el promedio era cercano a 56 paquetes por habitante, actualmente se ubica por debajo de los 39, una transformación que obliga a repensar el modelo de negocios.

En ese contexto, los especialistas consideran que los productos de tabaco sin combustión representan una oportunidad concreta de crecimiento. Según el trabajo, actualmente 115 millones de adultos utilizan estas tecnologías en el mundo y el 90% de ese consumo se concentra en países de altos ingresos, lo que deja un amplio margen de expansión en mercados emergentes. El estudio señala que una resolución publicada el año pasado permitió pasar de un esquema prohibitivo a uno regulado, creando un registro único de operadores, definiendo categorías de productos y estableciendo estándares de calidad que podrían facilitar el desarrollo de una nueva industria.

No obstante, advierte que aún resta avanzar en un régimen tributario específico que otorgue previsibilidad a las inversiones y contemple el riesgo relativo de cada producto, siguiendo el camino adoptado por varios países desarrollados. De acuerdo con las proyecciones presentadas, el nuevo segmento podría alcanzar una facturación de entre US$500 millones y US$1600 millones anuales, según el ritmo de crecimiento del mercado. En el escenario más optimista, equivaldría a casi la mitad de la facturación actual de toda la cadena de cigarrillos tradicionales.

Además, estiman que esa reconversión permitiría crear entre 1900 y 5100 nuevos puestos de trabajo , al tiempo que sumaría entre US$125 millones y US$330 millones anuales en recaudación tributaria.

El informe sostiene que la Argentina cuenta con ventajas para aprovechar esa oportunidad. Destaca que el país ya dispone de capacidad industrial, plantas que podrían reconvertirse, conocimiento técnico para adaptar maquinaria y una industria química y farmacéutica capaz de desarrollar formulaciones líquidas con estándares internacionales. A ello se suma la experiencia exportadora en esencias naturales y aromáticas, un insumo clave para este tipo de productos.

Fuente: La Nación