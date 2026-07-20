La fiesta interminable de España y la fulminante crítica de Dani Olmo: “Deben ser un ejemplo”

La selección de España visitó al rey Felipe VI y al primer ministro Pedro Sánchez y fue recibida por una multitud en su regreso al país, luego de conquistar el Mundial 2026. Cerca de 2 millones de personas celebraron con el campeón del mundo, que se impuso por 1 a 0 sobre la Argentina, un “triunfo épico”, según destacó Felipe VI, mientras que Pedro Sánchez auguró que “no hay dos sin tres” en alusión a la próxima edición del torneo.

El Mundial 2030 comenzará en Uruguay, Argentina y Paraguay en conmemoración del centenario de la primera edición del torneo, que se completará en España, Portugal y Marruecos. Unas 300 personas recibieron primero a la selección en el aeropuerto de Barajas, donde el capitán y mediocampista, Rodri, mostró la Copa del Mundo desde la escalerilla del avión junto con el DT Luis de la Fuente antes de que el resto de la delegación bajara de la aeronave.

Los integrantes de la selección española que se coronó en Estados Unidos visitaron a la familia real en el Palacio de La Zarzuela , cuyos trabajadores realizaron un pasillo a los campeones, que entraron encabezados por Rodri, siempre con el trofeo entre sus manos. El rey Felipe VI y su esposa Letizia felicitaron a los campeones junto con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes lucieron la camiseta blanca de la selección con el número 26, correspondiente al presente año.

A continuación, los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por De La Fuente se trasladaron a La Moncloa, donde visitaron al premier Pedro Sánchez , que también felicitó a los flamantes campeones. “Son dos de dos finales ganadas. Y por qué no, en 2030, soñar que no hay dos sin tres , y encima siendo España anfitriona del Mundial”, comentó Sánchez.

España estableció el nuevo récord de 38 partidos sin derrotas al alzar la Copa del Mundo debido al gol en tiempo suplementario de Ferrán Torres , que selló una campaña con 7 victorias y 1 empate en sus 8 partidos del Mundial 2026; marcó 14 goles y sólo recibió 1.

El acto se llevó a cabo en el jardín de La Moncloa al que asistió un centenar de familiares de trabajadores de la presidencia del gobierno. Más tarde, los campeones abordaron un autobús descapotable para recorrer las calles de Madrid hasta la plaza Cibeles , donde la delegación celebró con los aficionados, tal como había ocurrido tras la coronación en Sudáfrica 2010. El vehículo que trasladó a los campeones lucía un cartel con el mensaje “Reyes del mundo” junto a dos estrellas y a una réplica de la Copa del Mundo, arropados por unas 2.000.000 de personas.

Todo un suceso, en paz, orden y genuina alegría. Una distancia sideral con los 6 millones que poblaron la General Paz , al límite del desborde, cuando la Argentina se consagró en Qatar.

En la tradicional plaza de celebración de los triunfos de Real Madrid y de la selección española, más de 120.000 se congregaron para homenajear el triunfo con los jugadores, el cuerpo técnico y el resto de la delegación que se coronó en Estados Unidos. El festín de música y color en la Plaza Cibeles contó con actuaciones musicales de los grupos Arde Bogotá y Viva Suecia, y las cantantes Ana Mena, Lola Öndigo y Aitana , entre otros. El gobierno había reivindicado además la inmigración y la imagen de una España diversa a través de un video del delantero Nico Williams que, según se vio en un video viralizado en redes sociales, entregó su medalla a su madre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras proclamarse campeón. “Hiciste historia, pero más allá del trofeo, hiciste sentir orgullosos a millones de inmigrantes como nuestros padres , porque sus futuros hijos algún día podrán tener la misma experiencia que tú tuviste”, resaltó Iñaki Williams en las redes sociales, quien representa a Ghana, juega en Athletic de Bilbao y es hermano de Nico.

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Los festejos habían comenzado en la noche del domingo tras la victoria ante la Argentina y se registraron cánticos y bengalas sobre la Gran Vía de Madrid , donde el mítico edificio de Telefónica, construido en los años 20 del siglo pasado y considerado el primer rascacielos de Europa, lucía de un rojo sangre, el color de la camiseta de España.

La nota negativa de los festejos fue que un adolescente de 13 años murió en los primeros minutos de este lunes en Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, debido al colapso de una fuente. “Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia ”, publicó el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en su cuenta de la red social Facebook, en la que expresó sus condolencias por la muerte de un niño y desea una pronta recuperación “a los demás heridos”.

El lunes festivo español se trasladó a los medios. “Madrid ruge con la segunda estrella de España”, tituló El País. “Éxtasis en Cibeles con los campeones: Juntos somos más fuertes, viva España ”, eligió El Mundo. En casi todos los medios, hay crónicas en las que se cuestionan el comportamiento de los jugadores argentinos, por el desempeño deportivo y por todo lo que ocurrió después.

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La polémica en la ceremonia de premiación de la final sumó un nuevo capítulo luego de que Dani Olmo se pronunciara sobre la actitud que tuvieron los jugadores argentinos durante los festejos de España.

La situación ocurrió durante la entrega de medallas, justo en el momento en el que España levantó la Copa del Mundo. Mientras el conjunto europeo celebraba, los futbolistas argentinos decidieron darles la espalda y mirar a los hinchas en el estadio en plena ceremonia, una imagen que rápidamente comenzó a circular por todo el mundo.

El episodio tomó aún más relevancia porque, instantes antes, los españoles habían realizado un pasillo para recibir a los integrantes de la selección argentina cuando subieron al escenario para retirar las medallas del segundo puesto.

Dani Olmo , uno de los campeones, fue tajante. “No nos importa. Lo importante son los valores que quieres transmitir. Somos un ejemplo para muchas generaciones, creo que ellos deben también serlo . Nosotros ahora, a disfrutar”, advirtió el jugador de Barcelona.

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Fuente: La Nación