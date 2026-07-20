Para qué sirve atar una cinta en la puerta: por qué recomiendan que sea roja, verde o amarilla

Atar una cinta en la puerta puede parecer un simple detalle decorativo. Sin embargo, de acuerdo con las creencias del Feng Shui , puede tener un fuerte simbolismo espiritual , especialmente cuando se suman colores como el rojo, el verde o el amarillo .

No se trata solo del objetivo, sino del lugar donde se coloca. Según esta antigua práctica china, la puerta principal de un hogar es considerada “la boca del chi” , es decir, el punto a través del cual la energía del exterior ingresa a la vivienda .

Por lo tanto, poner en ese lugar determinados elementos, como las cintas de colores, puede asociarse con la protección, la estabilidad, el crecimiento o la renovación.

Según el Feng Shui , la entrada de una casa representa la forma en la que llegan las oportunidades, los cambios y la energía del exterior. Por lo tanto, atar una cinta en ese sitio cumple un fuerte simbolismo .

Nataliia Myronova , con más de 15 años de experiencia en Feng Shui, tarot, runas, astrología y trabajo energético, explicó en diálogo con Homes & Gardens que esta práctica puede ser ideal para contrarrestar las energías negativas , como por ejemplo cuando el número casa o departamento es considerado de mala suerte.

“Las direcciones con números como 14, 114, 44 o 444 suelen considerarse extremadamente negativas. En estos casos, puedes colgar un símbolo de buena suerte cerca de la puerta, como una cinta roja o una campana", explicó.

No todos los colores tienen el mismo significado simbólico. En ese sentido, Anjie Cho , consultora certificada en Feng Shui, arquitecta y autora, indicó en un artículo de The Spruce que el rojo es uno de los colores más importantes para esta filosofía china .

“ El rojo es el color más auspicioso en el Feng Shui y un color poderoso para la protección y la transformación de la energía negativa ”, enfatizó la especialista, que tiene más de 20 años de experiencia en diseño de espacios.

Por otro lado, el verde está asociado con el crecimiento, la renovación y los nuevos comienzos . Por lo tanto, atar una cinta verde en el picaporte de la puerta principal tiene como objetivo atraer el equilibrio, el bienestar y las nuevas oportunidades.

“El verde está conectado con el elemento madera en el Feng Shui, relacionado con los nuevos comienzos y el crecimiento”, señaló Anjie Cho.

En tanto, la cinta amarilla tiene otro propósito. A diferenciad el rojo, que se vincula con la protección y la buena fortuna, y del verde, que está asociado con el crecimiento y las nuevas etapas, el amarillo tiene una relación con la estabilidad .

“En el Feng Shui, el amarillo se asocia con el elemento tierra, representando estabilidad y conexión con la tierra. El amarillo es una excelente opción si usted o su familia buscan mayor equilibrio en su hogar”, subrayó la experta.

Fuente: TN