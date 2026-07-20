Fue a sacar dinero de su caja de seguridad, la puerta de la bóveda le cortó un dedo y la Justicia lo indemnizó con $9.630.000

Un trámite de rutina terminó en un accidente que le cambió la vida a un hombre en La Plata . La víctima había ido a retirar dinero de la caja de seguridad que tenía en un banco y, mientras intentaba acceder a la bóveda, una pesada puerta metálica le atrapó la mano y le amputó parte de un dedo .

Por las secuelas físicas y psicológicas que sufrió, inició una demanda por casi 83 millones de pesos . Sin embargo, más de cuatro años después, la Justicia resolvió condenar a la entidad bancaria a pagarle $9.630.000 , más intereses, una cifra muy inferior a la que había reclamado.

El hecho ocurrió el 31 de enero de 2022 , cuando el hombre ingresó a la sucursal para acceder a su caja de seguridad. Después de identificarse y ser acompañado por una empleada hasta el sector de las bóvedas, comenzó el procedimiento para abrir el compartimiento donde guardaba sus pertenencias.

Según explicó en la demanda, la puerta de la bóveda era extremadamente pesada y funcionaba con un sistema de engranajes que facilitaba la apertura, pero hacía muy difícil detener el movimiento una vez iniciado.

En ese momento, la puerta golpeó contra otra que permanecía abierta y le aplastó la mano derecha . El impacto fue tan fuerte que le amputó la parte final del dedo mayor.

El hombre salió del lugar gritando de dolor y fue asistido por personal del banco. Primero fue trasladado al Hospital Gutiérrez y luego a una clínica especializada, donde lo operaron de urgencia.

A pesar de cuatro cirugías reconstructivas y un largo tratamiento de rehabilitación, perdió definitivamente parte del dedo y quedó con limitaciones para realizar tareas cotidianas, como sujetar objetos, cerrar el puño o utilizar el mouse de una computadora.

A principios de mayo, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 18 de La Plata , a cargo de la jueza María Verónica Leglise, falló a favor del cliente y condenó al banco.

Durante el juicio, la entidad financiera reconoció que el accidente ocurrió dentro de la sucursal, aunque sostuvo que había sido el propio cliente quien tomó la puerta durante la maniobra de apertura y que eso había provocado el hecho.

La jueza no compartió ese argumento. Entendió que el banco no logró demostrar que la conducta del cliente hubiera sido la causa del accidente y recordó que las entidades financieras tienen un deber de garantizar la seguridad de quienes utilizan sus instalaciones, especialmente cuando se trata del servicio de cajas de seguridad.

“El cumplimiento del contrato de prestación de servicios bancarios requiere no solo el correcto funcionamiento de las cajas de seguridad, sino también la seguridad durante, con motivo o en ocasión de su uso, consistente en que el cliente no se vea afectado en sus intereses materiales y personales en el momento de la utilización”, sentenció.

En la demanda, el hombre reclamó $82.960.305,82 por incapacidad física, tratamiento psicológico, gastos médicos y daño moral.

Sin embargo, luego de analizar las pericias médicas y psicológicas, la magistrada fijó la indemnización en:

De esa manera, la condena total quedó establecida en $9.630.000 , monto al que deberán sumarse los intereses previstos en la sentencia. Además, la aseguradora deberá responder dentro de los límites de la póliza contratada. El fallo aún no está firme y el hombre podría recurrir ante la Cámara de Apelación.

Fuente: TN