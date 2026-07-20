Qué significa el “H+” en tu celular y para qué sirve

Uno de los íconos más comunes de ver en la parte superior de la pantalla del celular es la letra H+ . Este símbolo suele aparecer en lugar del 5G, 4G o 3G y pocos saben para qué sirve.

Aunque la mayoría cree que se trata de una falla o mala conexión, en realidad es un tipo de red móvil que todavía sigue utilizándose en distintos lugares.

El símbolo H+ aparece cuando el teléfono está conectado a una red HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access) , una evolución de la tecnología 3G que ofrece velocidades de internet superiores a las del 3G tradicional.

En la práctica, significa que el dispositivo está utilizando una conexión más rápida que el 3G convencional, pero que sigue estando por debajo de las redes 4G, LTE y 5G en velocidad y capacidad.

Aunque es una tecnología con varios años de existencia, H+ sigue siendo útil para realizar muchas tareas cotidianas . De esta manera, se puede:

Esta decisión no depende tanto del usuario, sino del teléfono , que elige automáticamente la mejor red disponible según la cobertura del lugar.

Pero, si querés buscar una conexión más rápida , podés:

De todas maneras, su aparición en la pantalla no significa un problema . Simplemente indica que, en ese momento, el equipo está utilizando una red móvil diferente porque es la mejor disponible.

Fuente: TN