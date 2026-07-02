Ola polar y nieve en Argentina: las impactantes imágenes de la nevada en distintas ciudades y las alertas por frío extremo

El mes de julio trajo con fuerza el invierno este año y sorprendió a varias localidades de Argentina con nieve durante la noche del miércoles 1 y la madrugada del jueves 2.

Desde el centro del país hasta el sur, los vecinos registraron con sus teléfonos este fenómeno climático que tiñó de blanco los autos, las calles y los patios.

"Nos sorprendió la nieve", dijo una vecina de Micaela Cascallares , una localidad bonaerense que se encuentra a 25 kilómetros de Tres Arroyos y cerca también de Bahía Blanca. En las imágenes se puede ver el suelo de la calle cubierto de blanco. Dijo que si bien algunos años cae nieve en la zona, suele ser bastante menos que esta jornada.

En diálogo con TN , la mujer indicó, contenta y entre risas, que comenzó a nevar más o menos a las 6 de la mañana. Según reveló, ella y su marido ya sabían que podía suceder y estaban atentos desde temprano.

La ciudad de Tres Arroyos también se tiñó de blanco esta mañana, entre copos de nieve y lluvia, producto de las bajas temperaturas que acechan a gran parte del país.

A media mañana, las temperaturas en la zona eran de 0,5°, con una sensación términa negativa de -3° y se esperaba que llegara a 8° por la tarde, con probabilidad de chaparrones.

Hacia las 10 de la mañana, habitantes de Mar del Plata compartieron en sus redes sociales videos y fotos de la nevada en la ciudad balnearia, que llegó un poco más tarde que en otras zonas del país.

En La Feliz la temperatura antes de las 11 era 1,8°, con una sensación términa de -1°, nubes y chaparrones que llevarían el termómetro a tan solo 7° por la tarde.

En Sierra de los Padres , a tan solo 30 kilómetros de Mar del Plata, la nieve llegó un poco antes por la distancia con el mar y los vecinos aprovecharon para jugar, armando muñecos con ramas y disfrutando el paisaje blanco.

Sierra de los Padres amaneció blanca. pic.twitter.com/d7H7PwfZUl

En La Dulce, localidad del partido de Necochea , y Lobería también se registraron nevadas esta madrugada, con temperaturas similares a Mar del Plata.

"Llegó la nieve", expresó Viviana Galli, una vecina de Juan Nepomuceno Fernández, Necochea, que compartió un video de la cuadra de su casa a las 7 de la mañana, mientras los copos iluminaban una mañana todavía oscura.

En el centro del país también llegó la nieve este jueves, sobre todo en zona de altura, como La Cumbrecita, en Córdoba , donde los suelos de la pequeña localidad estaban completamente blancos y la sensación témica se encontraba en 0°, con un poco de niebla.

En Tafí del Valle, Tucumán , la nevada dejó imágenes muy particulares, con grandes cardones cubiertos de blanco. Las temperaturas allí estaban alrededor de los 6° con lloviznas, aunque la mínima para la jornada era -6°.

Mendoza y San Juan también fueron testigos de la nieve desde ayer por la noche, y forman parte de la alerta amarilla que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves por frío extremo.

La alerta también afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut.

En la Patagonia, donde la nieve es un fenómeno más habitual en esta época del año, las temperaturas se econtraban en valores negativos.

Bariloche , por ejemplo, registraba una sensación térmica de -11,8°, mientras que Neuquén estaba con -5,8° y neblina. Rawson, Chubut, por su parte, presentaba cielo despejado pero una térmica de -6,5°.

Fuente: Clarín