Colgar tiras de papel aluminio en la planta de tomate: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Quienes tienen una huerta o jardín y cultivan tomates buscan alternativas para cuidar sus plantas de plagas y animales sin recurrir a productos químicos. Uno de los trucos que pueden implementar es colgar tiras de papel aluminio entre las ramas de la planta de tomate .

Aunque a primera vista parezca algo extraño, el secreto está en que el brillo del aluminio y el movimiento de las tiras con el viento generan destellos que incomodan a muchas aves y dificultan que se acerquen a los frutos, sobre todo cuando los tomates empiezan a madurar.

Además, el reflejo de la luz puede desorientar a algunos insectos voladores, aunque su efecto es limitado y no reemplaza otras estrategias de manejo de plagas .

El movimiento constante es lo que genera los destellos que ayudan a mantener alejadas a las aves .

El mejor momento para colocar las tiras es cuando los tomates empiezan a cambiar de color y madurar , ya que en esa etapa resultan más atractivos para los pájaros.

También es importante revisar el estado del aluminio después de lluvias fuertes o días ventosos , y reemplazar las tiras si están rotas o perdieron brillo para que sigan cumpliendo su función.

Por último, es importante remarcar que, si bien se trata de una técnica preventiva, su eficacia depende de distintos factores , como la cantidad de aves presentes, el tamaño del jardín y el movimiento que tengan las tiras.

Fuente: TN