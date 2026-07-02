Ni lavandina ni limpiadores: el producto que arruina tu piso de terrazo con solo una pasada

El piso de terrazo es una de las opciones más elegidas para casas y departamentos. Este tipo de suelo se caracteriza por su resistencia , su aspecto clásico y su diseño .

Sin embargo, para mantenerlo en buen estado es necesario tener en cuenta algunos cuidados, ya que no todos los productos sirven para limpiarlo. Uno de ellos es el vinagre blanco , que puede provocar daños irreversibles en el terrazo.

El terrazo está compuesto por fragmentos de mármol, granito o cuarzo , unidos con cemento o resinas, materiales sensibles a los ácidos.

El vinagre contiene ácido acético , que reacciona con la piedra natural y puede provocar problemas como:

Para conservar el brillo y prolongar la vida útil del piso, los especialistas recomiendan una limpieza simple y frecuente .

Si aparece una mancha persistente, lo mejor es utilizar un limpiador específico para piedra natural o terrazo .

Otra alternativa consiste en aplicar agua con jabón neutro , dejar actuar durante algunos minutos y luego pasar un paño de microfibra para retirar la suciedad.

Fuente: TN