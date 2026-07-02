Llega el día más frío del año: cómo estará el clima este fin de semana y hasta cuándo seguirá la ola polar

El frío extremo se instaló en buena parte de la Argentina. En el AMBA este jueves se vivió una mañana helada y lo que viene, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será aún más crudo. Ahora sí, el clima pasó a modo invierno y las camperas, gorros y bufandas se imponen en el vestuario de todo el día.

El termómetro bajó este jueves a los 2 grados en la Ciudad de Buenos Aires. A las 8 de la mañana, mientras los chicos empezaban las clases y muchos llegaban a su trabajos la sensación térmica quedó bajo cero: -0,9°C .

Esto parece ser la antesala para un viernes en el que la temperatura será aún un poco más hostil: el SMN anticipa una mínima de tan sólo cero grado para la mañana de este viernes. Habrá que abrigarse bien y esperar que la térmica no tiene mucho más abajo el registro matinal.

En el Conurbano, el pronóstico no trae buenas noticias: este viernes habrá una temperatura mínima de 3 grados bajo cero en Banfield, Quilmes, Ezeiza, Moreno, San Miguel, Luján y Morón; y 2 grados bajo cero en Tigre, San Isidro y Zárate, entre otros.

Por la tarde, la temperatura subirá apenas a los 10 grados en la Ciudad y al anochecer -cuando la Selección Argentina juegue su partido de 16avos de final contra Cabo Verde- volverá a bajar hacia los 6 grados . Un buen dato para planear las juntadas familiares y de amigos para ver a Messi puertas adentro.

Para este sábado y domingo sigue la previsión de frío extremo, aunque las temperaturas previstas por el SMN son un poquito más amables que las del viernes.

En la Ciudad de Buenos Aires, el sábado se prevé una mínima de 6 grados y una máxima de 13. El domingo, en tanto, el rango térmico será más acotado: 9° de mínima y 13 de máxima.

En todos los casos, en las localidades del Conurbano se espera registro entre uno y dos grados más bajos en las mínimas, pero no se esperan temperaturas bajo cero durante el fin de semana.

¿Lluvias? Puede ser. El pronóstico anticipa entre un 10% y 40% de probabilidades de precipitaciones para la tarde noche del domingo, en el cierre del fin de semana.

En este contexto, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo , que se abarca toda la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, toda la franja central de la Argentina, gran parte de la parte este de la Mesopotamia y algunos puntos del norte y la Patagonia.

Este nivel de alerta anticipa temperaturas que podría ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Fuente: Clarín