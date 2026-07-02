Milei no viaja a Estados Unidos para los festejos de la independencia de ese país

Luego de varios días de idas y vueltas, fuentes del gobierno de Javier Milei confirmaron que el Presidente no viajará a los Estados Unidos para asistir el próximo sábado a los festejos por el aniversario 250 de su independencia, encabezados por el presidente Donald Trump.

“No viaja, nunca estuvo en agenda”, dijeron fuentes de la Casa Rosada y la Cancillería en la mañana del jueves. Hace menos de un mes, desde la Casa Rosada habían asegurado que el Presidente sí estaría en los festejos oficiales, e incluso daban por hecho que el viaje sería “corto”, y que el Presidente estaría acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno . Ya desde ayer, fuentes diplomáticas nacionales aseguraban que resultaba “imposible” organizar un viaje presidencial con tan poco tiempo de anticipación, por lo que descartaban un nuevo viaje de Milei a los Estados Unidos.

El Presidente sí estuvo, en un hecho inédito, en la celebración organizada el martes por la embajada de los Estados Unidos en el país, delegación diplomática que encabeza el empresario Peter Lamelas . “Celebramos 250 años desde que un pueblo decidió que la libertad no era un sueño lejano, sino un derecho dado por Dios . Vamos hacia adelante con la convicción de que el mejor capítulo todavía está por escribirse y es ahora el momento de construir una relación más fuerte y más profunda entre los Estados Unidos y la Argentina”, dijo Lamelas en su discurso, en el que calificó de “gran amigo” al presidente argentino.

Hay versiones no confirmadas sobre una nueva fecha de viaje presidencial a Norteamérica, pero lo que fue ratificado es que el Presidente tiene en agenda asistir a los festejos de la independencia nacional, el próximo jueves 9 de julio, en Tucumán. El plan es que salga de Buenos Aires en la noche del miércoles.

En los Estados Unidos, el banco de inversión Allen & Company organiza, entre el 7 y el 11 de julio, en el Sun Valley Resort, un encuentro de empresarios al que el Presidente asistió en 2024, aunque fuentes del Gobierno estimaron como “poco probable” que Milei viaje para ese evento.

En lo que va de su mandato, Milei visitó los Estados Unidos 17 veces. Los últimos encuentros con Trump se dieron en febrero, cuando el presidente norteamericano convocó a la Junta de la Paz –Milei compartió bromas y hasta cantó un tramo de una canción de Elvis Presley junto a su entonces par húngaro, Viktor Orban - y al mes siguiente, en Florida, cuando junto a otros once mandatarios del continente participó del denominado Escudo de las Américas, un viaje que continuó con la presencia de Milei en el Argentina Week, realizado en Nueva York.

Más allá de que no habrá viaje presidencial, la embajada argentina en Washington, a cargo de Alec Oxenford , viene participando en distintas actividades relacionadas con la independencia del principal aliado internacional del gobierno libertario. Oxenford estuvo, días atrás, en un acto conmemorativo en el Departamento de Estado, y estará el sábado en una regata de fragatas, frente a la Estatua de la Libertad, en Nueva York, de la que participará la Fragata Libertad. Habrá también un cóctel, al día siguiente, dentro de la fragata de la Armada nacional, en el que estarán diplomáticos de ambos países.

Fuente: La Nación