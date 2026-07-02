De qué se trata la reforma electoral que negocia Santilli con los gobernadores

En sus primeros días como jefe de Gabinete, Diego Santilli inició negociaciones con gobernadores de distintas provincias para avanzar en el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el oficialismo en el Congreso.

Las conversaciones se concentran en reunir los apoyos legislativos necesarios para modificar el sistema de votación actual, con especial foco en conseguir la eliminación o suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ).

Santilli fundamentó, durante una conversación con LN+ , por qué el Gobierno quiere eliminar las PASO: “Es para la gente. El Presidente piensa: que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre US$250 y US$300 millones por una PASO; que la gente no tenga que ver en la televisión el espacio cedido para los partidos políticos”.

Durante el primer tratamiento del proyecto, el oficialismo explicó que busca frenar la “distorsión de un sistema con 174 partidos políticos ”, al duplicar las exigencias de territorialidad .

Para ello, exigiría la presencia en 10 provincias en lugar de 5 y aumentaría significativamente el piso de afiliados necesario (pasando, por ejemplo, de 4.000 a 10.000 en la provincia de Buenos Aires) e implementando la afiliación digita l.

La propuesta, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en abril de este año , cosechó diferentes posturas entre los mandatarios provinciales del oficialismo y la “oposición dialoguista”.

Mientras el oficialismo busca eliminar en forma definitiva las primarias, un sector de los gobernadores se inclina por consensuar una suspensión de las PASO para el próximo año.

Desde el Senado, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich , reforzó esta alternativa al señalar que el espacio no contaría con los números suficientes para una derogación total .

El funcionario aclaró además que la iniciativa representa una reforma “enfocada en la sociedad y no en las estructuras partidarias” , e indicó que la discusión sobre la metodología podría incluir sugerencias de otros sectores, como el bloque de la Unión Cívica Radical.

Las posiciones de los jefes provinciales muestran diferencias: los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza) expresaron su apoyo al proyecto original de la Casa Rosada.

Por su parte, el cordobés Martín Llaryora no pone reparos a la eliminación debido a que el peronismo de su provincia rechaza ese mecanismo de votación.

En tanto, Maximiliamo Pullaro (Santa Fe) descartó avalar la eliminación nacional por encontrarse bajo el desarrollo de una reforma local que mantiene las primarias, aunque admitiría acompañar la opción de suspenderlas junto con los mandatarios de la región patagónica.

Entre los rechazos , el tucumano Osvaldo Jaldo calificó la medida como un esquema “diseñado a medida” de La Libertad Avanza, mientras que el catamarqueño Raúl Jalil pidió un análisis pormenorizado antes de decidir su acompañarla.

El debate legislativo coincide con un escenario de cautela por parte de las administraciones provinciales, condicionado por variables económicas y de recursos . Durante el primer semestre, la coparticipación federal sufrió una reducción real interanual de 2,8%.

Fuente: La Nación