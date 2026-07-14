Nueva reunión de la mesa política: clima relajado, agenda legislativa y la obsesión por los cambios en el Banco Central

Por segunda semana consecutiva, y con "sonrisas" tras el "affaire" Adorni , se volvió a reunir la mesa política del Ejecutivo en Casa Rosada para realizar un punteo sobre la agenda legislativa -este jueves podría obtener media sanción la denominada ley de "tierras" o de la propiedad privada-, que tuvo como eje en un proyecto que desvela a Javier Milei: l a modificación de la carta orgánica del Banco Central.

Se trata del mismo proyecto que aún no tiene una redacción definitiva, que el mandatario le explicó al gabinete tras el Tedeum del 9 de julio y este lunes a diputados y senadores de LLA a los que convocó a la Casa de Gobierno durante más de dos horas. Una suerte de "legado" presidencial de dudoso impacto en los bolsillos de la población pero que ha ganado un relieve tal que el propio Presidente tiene previsto realizar el anuncio de su envío al Congreso "en un formato que será definido en los próximos días", según la vocería oficial.

La Comunicación gubernamental, en cambio, esta vez no aportó ninguna foto del encuentro desarrollado en las oficinas de la planta baja de Casa de Gobierno y que fue liderado por Karina Milei, que estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo , el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , "Lule" Menem y el "contrincante" de ambos en la interna oficial, Santiago Caputo , la senadora Patricia Bullrich , el vicejefe de gabinete Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Los cambios en la normativa del Central nuevamente se llevaron la mayor atención. Y, a falta del jefe de Estado, fue "Toto" Caputo el encargado de dar a conocer los avances en la "elaboración del proyecto" pero también de recibir preguntas y consideraciones sobre el mismo.

Es que pese a su alta publicidad, hoy no está terminado. Y hay serias dudas en que pueda incluir las famosas "penalidades" con las que Milei buscaría castigar a quienes osen utilizar a la autoridad monetaria para financiar al Tesoro . Así y todo, la iniciativa podría ser girada al Parlamento en agosto, según la vocería gubernamental. "Se trata de buscar alguna figura no penal" , concedió una calificada fuente oficial al enfatizar las dificultades de "mandar preso" a un funcionario que aplicó una política o bien no cumplió con las disposiciones técnicas de la enmienda.

Otro de los temas que se debatió en la reunión es el supuesto avance de la ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" o de tierras. En el Gobierno afirman ser optimistas en que la misma podría obtener la media sanción en la sesión prevista para este jueves en el Senado pero aún hay resistencia de senadores que responden a algunos gobernadores.

También fue parte de las conversaciones el proyecto de modificación de Inocencia Fiscal -la ley original se sancionó en febrero de este año- y se informó que la semana próxima se realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía en la que se presentarán los detalles de esta iniciativa, que tendrá ingreso por Diputados.

Sorpresivamente se repasó la agenda de la visita oficial el próximo 27 de julio realizará al país la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que, como un líder de un país soberano, se reunirá con Milei, ofrecerá una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda y luego dará una "charla magistral" en el Palacio Libertad -ex CCK- en el que suele disertar sobre economía el primer mandatario. La economista búlgara, por último, visitará el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, una aspiradora de los dólares que necesita el país para equilibrar sus cuentas.

También durante el encuentro se habló sobre la coordinación de medidas por posibles efectos del fenómeno meteorológico conocido como "El Niño" . Así, durante la primera semana de agosto funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, de la Jefatura de Gabinete y del ministerio de Seguridad participarán de una reunión coordinada por la Agencia Federal de Emergencias en la provincia del Chaco junto a autoridades de provincias del NEA para abordar los posibles efectos climáticos asociados a este fenómeno.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín