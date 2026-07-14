El jefe de la SIDE fue citado por la bicameral de Inteligencia y reviven las tensiones por las reformas de Milei

En medio de la puja entre Karina Milei y Santiago Caputo por el control de los servicios de inteligencia, la bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia acordó este martes convocar al jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, para un encuentro formal y definir la agenda de trabajo con la comisión del Congreso.

Auguadra, funcionario que responde al asesor estrella de Javier Milei, será citado para fines de agosto , según lo resuelto en la reunión de la comisión parlamentaria encabezada por el diputado libertario Sebastián Pareja , quien está en línea con la secretaria general de la Presidencia.

La reunión se realizó en el edificio de la ex Caja de Ahorro y comenzó con el quórum justo de 9 legisladores (se necesitan 8 para abrir la audiencia). Además de Pareja estuvieron Cristian Ritondo y Martín Goerling , ambos por el PRO y los diputados de Unión por la Patria Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez . El peronismo no designó a su representante por el Senado en repudio a como Patricia Bullrich , jefa del oficialismo, acordó el reparto de los lugares con los aliados.

También estuvieron en la audiencia que marcó el debut de Pareja como presidente de la comisión, los libertarios Agustín Coto , senador de la línea karinista, y los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger , ambos cercanos a Martín Menem , para defender las medidas impulsadas por el Gobierno y que generaron tensión con los aliados.

Auguadra no sólo hará su presentación formal ante la nueva conformación de la comisión bicameral sino que, seguramente, tendrá que dar respuestas sobre el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que el año pasado fue cuestionado por el Congreso. Aunque, el jefe de los espías también deberá dar explicaciones sobre el DNU 941/2025 , que fue elaborado en los últimos días de diciembre y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026.

El decreto reformó estructuralmente la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 al reorganizar el Sistema de Inteligencia y crea el Centro Nacional de Ciberseguridad. Pero el principal cuestionamiento de la oposición está centrado en las facultades extraordinarias que se les dio a los espías como la posibilidad de aprehensión y las atribuciones de la contrainteligencia, que quedan habilitadas para intervenir en los partidos políticos.

Durante la reunión, Ritondo propuso la creación un área de inteligencia en el Estado Mayor Conjunto , medida que contó con el apoyo de los tres representantes del peronismo por la Cámara baja.

En tanto, Tailhade hizo dos pedidos de informes. Uno vinculado con el secuestro judicial de equipamiento de inteligencia en el marco de la causa abierta contra Facundo Leal , ex titular de ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, acusado de presuntas coimas en una contratación irregular del organismo.

El pedido fue realizado tras una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal en la que se secuestraron US$ 2,4 millones de dólares en efectivo y drogas sintéticas como así también una valija acondicionada con diecinueve dispositivos de espionaje profesional. Lo que pide el diputado camporista es determinar a quién se vigilaba, con qué información y para quién.

En la presentación se apunta que Leal presidió ARSAT entre 2022 y 2024, durante la gestión de Alberto Fernández, y permaneció luego como empleado de planta permanente. Durante el gobierno de Javier Milei, en 2025, fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo que dejó a comienzos de 2026.

En este sentido, el diputado pide que la comisión libre un oficio al juez Lino Mirabelli, quien lo investiga por presuntas coimas en una contratación irregular del organismo, para que informe sobre el material secuestrado en uno de los domicilios de Leal y que podría estar relacionado con un posible caso de espionaje .

Además, el diputado cristinista presentó un segundo pedido para que el Ministerio de Seguridad informe sobre la designación de Miguel Gómez Goldin como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en reemplazo del ex fiscal Marcelo Romero . La cuestión de fondo es que su nombramiento aún no fue registrado en el Boletín Oficial.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín