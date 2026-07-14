Violencia en un country de Pilar: entró a la casa donde vivía su exmujer, la vio junto a su nuevo novio y lo atacó a tiros

Un hombre de 61 años es intensamente buscado después de haber atacado a tiros a otro de 33 que se encontraba junto a su exesposa en un country de Pilar . La víctima recibió dos disparos en las piernas y tuvo que ser trasladada al Hospital Central, donde quedó en observación.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio privado Boca Ratón , ubicado sobre el kilómetro 12 de la Ruta 25, camino a Moreno. Tras el ataque, el agresor escapó en una camioneta y hasta el momento no fue localizado.

El hecho comenzó cuando efectivos del Comando de Patrulla llegaron al lugar tras un llamado de emergencia. Allí fueron recibidos por una mujer de 39 años, quien contó que su expareja, identificado como Claudio H., había ingresado al barrio privado y, al verla acompañada por otro hombre, sacó un arma de fuego y empezó a dispararle a él .

De acuerdo a lo informado por Pilar a Diario , el atacante efectuó dos balazos que impactaron en las piernas de la víctima antes de huir a bordo de una camioneta Toyota Prado de color gris oscuro.

Tras el ataque, una ambulancia privada asistió al herido en el lugar y lo trasladó al Hospital Central de Pilar. Las lesiones presentaban orificios de entrada y salida en ambas piernas , producto de disparos realizados de frente y a corta distancia.

Los investigadores creen que el hombre herido mantenía una relación sentimental con la propietaria de la casa, circunstancia que habría desencadenado el tiroteo.

En la escena trabajó personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras continúan los operativos para dar con el sospechoso. La causa quedó caratulada como “ lesiones ” y “herido de arma de fuego” , con intervención de la UFI de turno de Pilar.

Fuente: TN