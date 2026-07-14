El embajador de Francia dio un fuerte discurso contra el racismo por lo ocurrido en el Mundial de fútbol

A penas tomó el micrófono en la multitudinaria recepción que colmó de invitados los salones de la Embajada de Francia en Argentina, el embajador Romain Nadal destacó el aniversario de la Toma de la Bastilla, que hace 237 años dio inicio a la Revolución Francesa y puso fin a los privilegios de nacimiento. Con lo cual arrancó con un fuerte mensaje de reivindicación antirracista horas antes del partido entre Francia y España y en pleno Mundial de Futbol, que generó todo tipo de discursos y opiniones en redes xenófobas, islamofóbicas, homofóbicas, también en la Argentina y contra los jugadores franceses.

“Por eso, los discursos de odio que que pretenden denigrar a nuestros jugadores y quienes ven únicamente el color de la piel, olvidan que la República reconoce ciudadanos, no razas, y que defender la diversidad de la selección francesa es recordar que la promesa republicana sigue siendo la misma: una nación donde la igualdad prevalece sobre el prejuicio y donde cualquiera puede representar a Francia si comparte sus derechos, sus deberes y sus valores”, enfatizó.

En los últimos días, el embajador Nadal encabezó una férrea defensa de los preceptos fundacionales de la República y que este martes tuiteó el presidente Emmanuel Macron en el día nacional: Libertad, Igualdad, Fraternidad. Y fue también a raíz de la activa militancia que sobre todo los influencers libertarios, varios de ellos funcionarios del gobierno de Javier Milei, que militan fuertemente el racismo, y la islamofobia contra la figura del astro máximo del futbol francés y una de las grandes figuras del Mundial, Kylian Mbappe. El punto máximo fue la prohibición de entrada a la embajada para la vicegobernadora mendocina Hebe Casado, declarada persona “non grata” .

Este martes, el subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, José M. Videla, le entregó una carta personal del gobernador Alfredo Cornejo al embajador Nadal . Además de recordarle los lazos de “respeto mutuo” entre su provincia y el pueblo francés, el mandatario provincial consideró como “expresiones individuales y de carácter personal” los dichos de su vicegobernadora y aseguró “que no reflejan el respeto universal a la diversidad”, y tampoco “el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración” de ese territorio.

Nadal entonces felicitó a la selección argentina a la que llamó “la Albiceleste”, dijo que Francia y Argentina tenían “dos de los mejores equipos del mundo” y arrancó con un discurso y una fiesta de lo más curiosa porque convocó a miembros del gobierno como los ministros Carlos Presti (Defensa); Federico Sturzenegger (Desregulación) y Juan Bautista Mahiques (Justicia ), a figuras de todos los ámbitos y hasta referentes de La Cámpora como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la diputada Florencia Carignano. También los diputados Maxi Ferraro (Coalición Cívica) y el socialista, Esteban Paulón.

Y realizó un sentido homenaje al recientemente fallecido Carlos “Indio” Solari, el líder de Los Redonditos de Ricota. Hasta con un recital de una cantante que interpretó Un poco de amor francés, del Indio.

Como subsecretario de Relaciones Institucionales, entregué al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, una carta del gobernador Alfredo Cornejo en la que expresa la posición institucional del Gobierno de Mendoza. pic.twitter.com/zgdZXVS8Go

La embajada estaba colmada de autoridades y diplomáticos. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, con estrechos vínculos con las fuerzas francesas. Se los vio muy unidos y bromeando a los embajadores Peter Lamelas (Estados Unidos) y a David Cairns (Reino Unido) y a quien todo el mundo encaraba por el partido Argentina-Inglaterra. Estaban, entre otros, el europeo Erik Hoeg; el portugués Gonçalo Teles Gomes; la finlandesa Nicola Lindertz, que termina pronto su misión en el país; el marroquí Fares Yassir, y el ucraniano Yurii Klymenko, a cuyo país Nadal le dedicó un fuerte apoyo en sintonía con la política de Francia y Europa profundamente enfrentada con los rusos.

A diferencia de la masiva presencia del gabinete libertario en los festejos de Estados Unidos, en la de Francia hubo tres ministros y una discreta presencia de Cancillería: la directora de Europa, Marcia Levaggi; Roberto Alejandro Salafia , que es el Subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración, y el presidente de los Cascos Blancos, Eduardo Porretti . Estuvo una invitada de siempre en la Embajada, la activista venezolana Elisa Trotta, compatriota de la esposa de Nadal, Ariana Pujol. Y los presidentes del Club Frances de la Argentina, Roberto Azaretto; y de Alpi, Teresa González.

Del CARI estaban su presidente, Francisco de Santibañes, Juan Pablo Laporte, director Editorial. Estaban Alejandro Colombo, del Servicio de Inteligencia Argentino, y su pareja, Laura Turri, autoridad en el Teatro Colón. El experto en Lavado, Juan Félix Marteau; y uno de los hombres que encabezó el proceso de entrada de la Argentina a la OCDE; Marcelo Scaglione. Se lo vio a Martín Etchevers, del Grupo Clarín; al lobista Juan Pablo Maglier. Y entre los empresarios a Rodrigo Pérez Graziano, director de Stellantis; Pablo Salort, country manager de Airbus Argentina; y al “cafetero” Martín Cabrales.

El discurso de Nadal fue extenso, y muy representativo de la tradición francesa, porque además de recordar el compromiso con los derechos humanos; homenajear a las monjas francesas desaparecidas por la dictadura argentina; repudiar el golpe de Estado; y destacar a la fallecida madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida, también subrayó las reformas estructurales del gobierno de Milei.

“Las autoridades argentinas se han comprometido con gran determinación a llevar a cabo reformas estructurales para reestablecer el equilibrio macroeconómico del país”, dijo. “El control de la inflación y el retorno al equilibrio presupuestario han permitido que Argentina tenga una actividad más dinámica y un clima más propicio para la confianza delos inversores internacionales”. Y destacó que las empresas francesas no esperaron a que ello se produjera sino que están desde hace tiempo. Destacó entre ellas a la minera Eramet; a Carrefour; a Danone y Savencia; y a Total Energies.

Fuente: Clarín