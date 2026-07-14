Interna oficial: por decreto, el Gobierno le saca áreas a Santiago Caputo y se las entrega a Diego Santilli

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pasó a controlar directamente el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), mientras que transfirió las empresas estatales Arsat y Correo Argentino al vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, un hombre de su máxima confianza.

Los cambios fueron dispuestos por el Decreto 581, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y de Santilli.

La reorganización implica que esos cuatro organismos y empresas dejan de depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que conduce Darío Genua . El funcionario, identificado dentro del Gobierno con el espacio del asesor presidencial Santiago Caputo, conserva el control del Vehículo Espacial de Nueva Generación, la única empresa que permanece bajo su órbita, según la nueva normativa.

Una de las principales novedades para el sector de las comunicaciones es el cambio de dependencia del ENaCom, que está a cargo del interventor Juan Martín Ozores y pasa a depender de Santilli, alineado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque hasta ahora de buena relación con Santiago Caputo. El organismo es la autoridad de aplicación de las leyes que regulan las telecomunicaciones, los servicios audiovisuales y las comunicaciones satelitales. Además, administra el espectro radioeléctrico, otorga licencias y fiscaliza a los operadores del sector.

Por su parte, la AAIP es el organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública y controlar el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales.

Arsat y el Correo Argentino pasan a depender de Gustavo Coria. El movimiento también fortalece la estructura política de Santilli. Es que Coria llegó al cargo de vicejefe de Gabinete del Interior con la reestructuración que acompañó el desembarco del actual jefe de Gabinete. Hasta entonces se desempeñaba como secretario de Interior durante la gestión de Santilli al frente del Ministerio del Interior.

La decisión y los cambios le quitan poder a Caputo y le dan más influencia a Santilli, alineado con Karina. La hermana del Presidente está en medio de una interna con el asesor.

El cambio de dependencia de Arsat se produce en medio de una investigación judicial que golpeó a su anterior conducción. La causa, que comenzó por el robo de equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica y luego se amplió a presuntas irregularidades en contrataciones, derivó en la detención y allanamiento de las viviendas del expresidente de Arsat, Facundo Leal, y alcanzó también a otros exfuncionarios.

Durante los allanamientos, la Justicia secuestró US$ 2,4 millones en efectivo, drogas y equipos de espionaje en propiedades de Leal, quien en el Gobierno era identificado como un funcionario del espacio político de Santiago Caputo, con llegada a través del empresario Leonardo Scatturice. Ahora, Arsat deja de depender del área de Darío Genua y pasa al vicejefe de Gabinete del Interior.

El Correo Argentino también atraviesa un proceso de fuerte reestructuración. La empresa estatal viene aplicando un plan de ajuste, con reducción de personal y gastos, en línea con la decisión del Gobierno de avanzar con su privatización . El Decreto 581 también trasladó su dependencia desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología hacia la de Gustavo Coria.

La modificación representa uno de los cambios más importantes en la estructura estatal vinculada a las comunicaciones desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Santilli pasa a controlar directamente el ENaCom y la AAIP, mientras que un hombre de su confianza asume la conducción política de Arsat y el Correo Argentino.

El reordenamiento deja a Genua, uno de los funcionarios identificados con Santiago Caputo, con el control del Vehículo Espacial de Nueva Generación, una empresa estatal dedicada al desarrollo de tecnología espacial y de lanzadores satelitales para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín