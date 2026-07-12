“Nos dejaste solos”: la triste despedida al joven que fue asesinado durante los festejos por el triunfo de la Selección

El crimen de Matías Gerardo Ochonga , el joven de 20 años asesinado durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, generó una profunda conmoción en la localidad cordobesa de San Francisco. Mientras la investigación avanza para identificar al autor de los disparos, familiares y amigos comenzaron a despedirlo en las redes sociales con mensajes cargados de dolor y pedidos de justicia.

Uno de los posteos más conmovedores fue publicado pocas horas después del homicidio. “ Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mándanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano que las re necesita”, escribió uno de sus amigos.

La publicación continúa con palabras de despedida y un fuerte reclamo para que el crimen no quede impune. “ Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre”, agregó.

El homicidio ocurrió alrededor de las 02.10 de la madrugada en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en pleno centro de San Francisco, donde cientos de personas celebraban el triunfo de la Argentina ante Suiza y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

Según la investigación, el atacante se acercó a Ochonga en medio de la multitud y le disparó tres veces por la espalda a corta distancia. Después escapó aprovechando la confusión generada por la gran cantidad de personas que participaban de los festejos.

Personal policial y un servicio de emergencias acudieron rápidamente al lugar, aunque solo pudieron constatar la muerte del joven. La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para reconstruir la secuencia del ataque, identificar al responsable y determinar el móvil del crimen.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores es la de un posible ajuste de cuentas, ya que Ochonga había recuperado la libertad el 3 de julio y cumplía una condena bajo el régimen de libertad condicional. Hasta el momento no hay detenidos .

Fuente: TN