“¿Qué cree este imbécil?”: la furiosa respuesta del Gobierno de Lula por la visita que Milei hará a Bolsonaro en plena campaña electoral

La primera reacción del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva por la visita a San Pablo que hará Javier Milei el 25 de julio para apoyar el lanzamiento de la campaña presidencial de Flavio Bolsonaro , llegó de boca del ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil. Y fue fuerte: Guilherme Boulos cuestionó el acto de injerencia del Presidente argentino en la política de su país, el mayor vecino e histórico socio de Argentina en el Mercosur, y hasta lo trató de “imbécil” .

“¡GRAN NOTICIA! Javier Milei anunció hoy que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flavio Bolsonaro. Es el presidente más rechazado de América Latina , que elevó la jornada de trabajo a 12h por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitar votos al Bolsonarinho. ¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?” escribió en X en estas horas, siendo al momento la única figura muy cercana a Lula que habló sobre el viaje de Milei a Brasil.

El viaje fue anunciado por el propio Milei el viernes pasado. Ya estuvo en Camboriú con los Bolsonaro, en un festival de los conservadores de julio de 2024, en lugar de asistir a la cumbre del Mercosur que en ese momento se hacía en Paraguay. Pero ahora hay campaña presidencial en Brasil , para los comicios del 4 de octubre. Y está muy polarizado el clima político.

Lula -que ya gobernó por dos períodos entre 2003 y 2010- está en campaña por su reelección y el clan Bolsonaro es su más acérrimo enemigo público. Flavio Bolsonaro , por el Partido Liberal, es su rival más importante y primogénito del ex presidente Jair Bolsonaro, que está en prisión domiciliaria con una condena a 27 años por encabezar una intentona golpista contra Lula.

GRANDE NOTÍCIA! Javier Milei anunciou hoje que virá ao Brasil para participar da campanha de Flavio Bolsonaro. É o presidente mais rejeitado da América Latina, que elevou a jornada de trabalho para 12h por dia e quer legalizar o tráfico de órgãos humanos. Vai tirar votos do…

El lunes 6 de julio, como lo hizo en Estados Unidos con Donald Trump, Flavio Bolsonaro vino a Buenos Aires a pedirle ayuda a Milei, cuya figura es muy popular entre la derecha y la ultraderecha latinoamericana y europea.

Milei lo recibió en la Quinta de Olivos, y después compartieron un acto con una fundación de la comunidad judía e israelí en una cumbre cerrada que se hizo en un céntrico hotel. Nunca dudó en apoyarlo. Estuvieron jugando en las redes sociales compartiendo mapas en los que se ve la ola azul de la derecha avanzando y algunos países en “rojo comunista” como Brasil y México.

La gira del ex hijo del presidente Bolsonaro y su apoyo fuerte en Milei se debe a que está mal en las encuestas preelectorales , que Lula logró revertir a su favor al hacerse públicos varios hechos de corrupción ligados a los hijos del ex mandatario, bajo cuya gestión a su vez, Lula estuvo preso.

Fue en ese contexto que, el viernes, en un canal de streaming, Milei confirmó lo publicado por Clarín, que viajará el 28 de julio a la asunción de Keiko Fujimori, en Perú, y el 7 de agosto, a la del colombiano Abelardo Espriella que se llama a sí mismo El Tigre, y suele compararse “con el León” Milei y con el salvadoreño Nayib Bukele. En ese marco contó que el sábado 25 de julio acompañará a Flavio Bolsonaro en el lanzamiento formal de su candidatura presidencial, con el Partido Liberal.

Además de sumar una escala en Ecuador para saludar a su también aliado, Daniel Noboa, contó que piensa visitarlo a Jair Bolsonaro , que está en prisión domiciliaria, lo que entonces no será tan sencillo .

Pero para visitar a Bolsonaro padre necesitará de un permiso especial de una autorización del ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes . Así, aunque por derecha, Milei emula a Alberto Fernández cuando visitó a Lula da Silva en prisión.

Fuente: Clarín