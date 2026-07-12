Ángel Flores, albañil jubilado: “Hoy cualquier persona de la construcción gana más que alguien que tiene una carrera”

Para muchos, estudiar una carrera universitaria es el camino seguro para tener un buen salario y estabilidad laboral . Sin embargo, el trabajo parece haber cambiado y hay quienes aseguran que algunos oficios ofrecen mejores ingresos que muchos empleos profesionales.

Uno de ellos es Ángel Flores , un albañil jubilado que dedicó toda su vida a la construcción y asegura que la escasez de trabajadores especializados hizo que los salarios aumentaran considerablemente.

Para Flores, la explicación es fácil: hay pocos trabajadores capacitados para cubrir la demanda existente. “Hoy cualquier albañil, o cualquier persona de una rama de la construcción, gana más que alguien que está en una oficina o que tiene una carrera” , sentenció el albañil español.

El jubilado sostiene que el cambio se dio después de la crisis inmobiliaria que atravesó España hace más de una década.

“Vino la crisis, muchos trabajadores se quedaron parados y buscaron otros oficios. Cuando la construcción volvió a arrancar, las empresas ya no querían peones, querían albañiles expertos “, recordó.

Además, dio a conocer cuál es el gran error del sector de la construcción: " No se enseñó a los peones para que pudieran aprender el oficio. Por eso ahora falta personal “.

Flores explicó que décadas atrás el aprendizaje era muy distinto. Los jóvenes comenzaban como ayudantes y, con el paso de los años, adquirían experiencia hasta convertirse en oficiales .

Ese sistema permitía transmitir conocimientos de generación en generación y garantizar que siempre hubiera mano de obra calificada. Pero hoy, para él, esa cadena desapareció y la consecuencia fue un fuerte aumento de los salarios.

" Ahora se cobra más porque hay menos albañiles. Hay menos gente con oficio y por eso el trabajo está más valorado “, dijo en una entrevista con El Español .

Para finalizar, sostuvo: “ Yo creo que la juventud busca otro tipo de empleo. Primero buscan un horario mejor. La juventud no busca solo ganar más dinero, busca más calidad de vida “.

Fuente: TN