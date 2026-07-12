Adiós a la cama para gatos: la nueva alternativa para un descanso seguro y sin frío durante el invierno

Durante el invierno, los gatos suelen descansar más tiempo para conservar energía y mantener el cuerpo caliente. Aunque los colchones y las camas son las opciones más elegidas, apareció una nueva alternativa que brinda más calor: el saco-cama .

Este accesorio combina la comodidad de una cama mullida con la protección de una bolsa acolchada donde el animal puede meterse por completo.

El saco-cama es una cama confeccionada con telas suaves y térmicas que tiene una abertura en uno de sus extremos. El gato puede ingresar y quedar cubierto por la tela , como si estuviera dentro de una pequeña cueva.

A diferencia de las camas abiertas, este diseño reduce la exposición al aire frío y ayuda a mantener una temperatura más agradable durante varias horas. Además, muchos modelos cuentan con una base acolchada que ofrece mayor comodidad.

Los especialistas en comportamiento felino explican que los gatos suelen buscar lugares cerrados y cálidos porque les generan una sensación de protección. Las principales ventajas que tienen estos saco-cama son las siguientes:

Al sentirse resguardados, muchos gatos utilizan este tipo de refugio durante gran parte del día , especialmente los cachorros, los ejemplares de edad avanzada o aquellos de pelo corto.

Antes de comprar uno, conviene prestar atención a algunos aspectos importantes:

También es recomendable ubicarlo en un ambiente tranquilo , lejos de puertas o ventanas por donde ingresen corrientes de aire.

Con un espacio cálido y protegido, los gatos pueden atravesar el invierno mucho más cómodos .

Fuente: TN