“No quiero ser una menos”: una argentina pide ayuda para volver de Marruecos tras sufrir violencia de género y un accidente

Hace cuatro meses, la vida de María Aguilar Halak , una bailarina argentina de 35 años, se transformó en un infierno luego de que iniciara una nueva vida en Marruecos . Recibió una oferta laboral, en donde sufrió un accidente que no fue cubierto por sus empleadores. Poco después sufrió violencia de género en manos de un hombre que también la estafó y ahora pide ayuda para comprar un vuelo de regreso.

Desde hace varios años que la mujer había abandonado Neuquén , su provincia natal, para dedicarse a bailar. La trayectoria que ganó en los últimos años la llevó a recorrer hasta 20 países, por lo que el contrato laboral que había firmado no era ajeno a su estilo de vida. Fue así que decidió mudarse en marzo hacia la ciudad costera de Agadir , ubicada en el sur marroquí.

Sin embargo, todo cambió después de que sufrió un accidente laboral que la imposibilitó para seguir trabajando. Según relató en su cuenta personal de Instagram, se encontraba en medio de una presentación cuando pisó un carbón encendido y se cayó al suelo .

“Se me desintegraron los últimos dos discos lumbares, el L5 y S1. Me tuvieron que hacer infiltraciones y ahora necesito una cirugía para recuperarme” , contó Aguilar Halak durante un diálogo con LM Neuquén . Y apuntó: “A raíz de esa situación tuve que dejar de bailar”.

Al mismo tiempo que indicó que la situación se agravó cuando la empresa para la que trabajaba dejó de pagarle el salario que le correspondía , denunció que “nadie se hizo cargo, nadie me ayudó, nadie hizo nada” en referencia a la lesión que sufrió. Por este motivo, tuvo que afrontar los gastos del tratamiento.

En ese contexto, María decidió mudarse hacia Marrakech , la capital marroquí, en un intento de rehacer su vida. No obstante, terminó por conocer a un hombre que, con el diario del lunes, la engañó desde el primer día. “Me dijo que era médico, después anestesista. Empezó con relatos sobre la enfermedad y muerte de familiares para pedirme dinero” , indicó al señalar que le había transmitido confianza el hecho de que ambos fueran parte de la comunidad musulmana.

Además de las estafas, su ex pareja le había propuesto casarse y formar una familia, pero para esto le pidió que alquilara un departamento para vivir juntos. Durante su descargo en redes sociales, aseguró que afrontó todos los gastos de la relación hasta que comenzaron los episodios de violencia.

“El primer episodio fue cuando me negué a tener relaciones sin protección. Me dio una cachetada y me dijo que en Marruecos esas cosas eran normales, que el hombre era quien mandaba” , relató al indicar que todavía tenía varias marcas que le había dejado en el cuerpo.

Después de que fuera atacada, la mujer denunció los hechos ante la Policía marroquí y se dictó una medida de restricción de acercamiento. A pesar de esto, el acusado la incumplió a los tres días, cuando la interceptó en la calle y volvió a agredirla.

En ese momento, la bailarina descubrió que el hombre no era médico, sino boxeador , y que le habría sustraído alrededor de 4.000 euros , suma que destinó a alquileres, tratamientos médicos y otros gastos derivados de su estadía en Marruecos. A raíz de esto, debió mudarse a otra ciudad por temor a sufrir nuevos ataques.

Actualmente, contó que no puede trabajar por la lesión en la columna y porque se encuentra vigente la licencia laboral. Asimismo, afirmó que la Embajada Argentina está al tanto de su caso y realiza el seguimiento, pero los tiempos administrativos y judiciales no le permiten regresar de inmediato.

“No quiero ser una menos. Ya no puedo sostenerme más en este silencio” , admitió Aguilar Halak, tras manifestar lo doloroso que era para ella tener que revelar los detalles de la situación que atraviesa en el extranjero. No obstante, señaló que la falta de trabajo y la estafa le quitaron la posibilidad de poder comprarse un vuelo de regreso a Neuquén.

Según relató, necesita “reunir cerca de tres millones de pesos para comprar el pasaje” , por lo que pidió colaboración para poder volver a su casa y reencontrarse con su padre. Y lamentó: “Vine a trabajar como hice toda la vida para ayudar a mi papá, no para que mi papá me tenga que ayudar a mí”.

“No me enorgullezco en lo absoluto de estar subiendo este video, pero mi vida estuvo en riesgo. Casi me matan y casi me matan en otro país . Lo único que quiero es volver a mi casa”, concluyó la bailarina al pedir que no la juzguen por las situaciones que tuvo que atravesar.

Fuente: Infobae