Revelaron que el padre de la nena que murió en un accidente en Neuquén continúa en shock y solo pregunta por su hija

A un día del accidente ocurrido en la Ruta Nacional 237 , en la provincia de Neuquén , que dejó como saldo la muerte de una nena de 9 años y a su padre hospitalizado en Bariloche , se conoció que el hombre logró despertar. A pesar de esto, los profesionales indicaron que continúa en estado de shock , debido a que pregunta de forma reiterada por cómo se encuentra su hija.

Hasta el momento, fuentes sanitarias detallaron que el hombre permanece internado en sala general y que se encuentra consciente y con buen estado general . No obstante, decidieron mantenerlo bajo observación debido a que sufrió un cefalohematoma y una fractura vertebral dorsal D11 .

Además del estado general de su cuerpo, los médicos remarcaron que el paciente presenta lagunas de memoria y no recuerda cómo ocurrió el siniestro. Entre los datos destacados por el equipo médico, sobresale una constante: “Durante su permanencia en el nosocomio, únicamente consulta en forma reiterada por el estado de su hija” .

Por otro lado, informaron que el examen forense sobre el cuerpo de la menor se llevará a cabo este domingo en la morgue judicial de la capital de Neuquén. Así, las autoridades podrán determinar las causas detrás de su muerte.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el accidente se produjo el jueves 24 de julio, pasadas las 16:00 horas, a la altura del kilómetro 1560 en el sector de Arroyo Chacabuco o Limay Chico . En ese momento, la camioneta Renault Duster , donde viajaban padre e hija, se despistó y cayó al arroyo.

El impacto provocó la muerte inmediata de la menor, mientras que su padre fue asistido por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y trasladado al hospital. Según la información obtenida por LM Neuquén , la Policía de Neuquén y los equipos de emergencia acudieron al lugar pese a las dificultades impuestas por las condiciones climáticas adversas.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar de los hechos, fueron notificados de que el hombre ya había sido trasladado al centro médico y que el cuerpo de la nena se encontraba sin vida. Asimismo, indicaron que los testigos del siniestro intentaron asistirla sin resultados positivos.

De acuerdo con la investigación policial, el accidente se produjo en una jornada marcada por la calzada mojada y la presencia de aguanieve . Las autoridades subrayaron que, aunque la visibilidad era buena en el tramo donde ocurrió el accidente, la llovizna y la nieve sobre la banquina complicaron el trayecto.

Según relató el comisario inspector Miguel Ángel Poblete , quien ocupa el cargo de coordinador operativo en la zona, el vehículo descendía desde Bariloche hacia Collón Curá y terminó en el arroyo por el lateral derecho del puente. Bajo este argumento, los investigadores descartarían, en principio, la hipótesis de que la camioneta hubiera sufrido un vuelco antes de terminar en el cuerpo de agua.

“Testigos dicen que vieron el cuerpo a unos 20 metros del vehículo y él del otro lado sentado. Se ve que, en estado de shock o inconsciencia, el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla” , describió. Asimismo, el oficial confirmó que ambos pasajeros contaban con domicilio en Neuquén.

No obstante, remarcó que todavía no se establecieron las causas exactas del despiste ni la mecánica de cómo sucedió el accidente. A pesar de esto, el tránsito sobre la Ruta Nacional 237 no fue interrumpido y la circulación permaneció habilitada mientras se realizaban las tareas de rescate e investigación.

La llegada de las bajas temperaturas exige adoptar medidas específicas para circular con seguridad en rutas mojadas o con nieve. Según la Agencia Nacional de Vialidad, ante estos escenarios, los riesgos de siniestros viales aumentan y la prevención se vuelve fundamental para quienes transitan por zonas afectadas por el invierno.

Antes de iniciar cualquier viaje, los especialistas en seguridad vial insisten en la importancia de verificar el estado general del vehículo y consultar el estado de rutas a través de fuentes oficiales. Entre los consejos más relevantes se encuentra demorar la salida si las condiciones meteorológicas son adversas y considerar la posible presencia de hielo en la calzada.

De la misma manera, indicaron que es clave contar con neumáticos adecuados , como cubiertas con clavos o cadenas, en vehículos livianos y de carga. El uso de anticongelante en el radiador y en el sistema limpiaparabrisas se recomienda para evitar inconvenientes mecánicos graves.

Durante el trayecto, el respeto de las normas de tránsito y el uso del cinturón de seguridad en todas las plazas del vehículo son obligatorios. Asimismo, los menores de edad deberán viajar con sistemas de retención infantil apropiados para su peso y edad.

En caso de nevadas intensas, se sugiere circular sobre las huellas dejadas por otros vehículos y mantener una mayor distancia de seguridad para facilitar el frenado. Las maniobras deben realizarse con suavidad, evitando aceleraciones bruscas y giros repentinos.

“Circular con luces bajas encendidas y utilizar faros antiniebla si las condiciones lo requieren” es una de las recomendaciones principales en rutas con baja visibilidad. Además, se aconseja no detener el vehículo en pendientes, curvas, puentes o zonas con escasa visibilidad .

Durante todo el trayecto, se debe evitar el consumo de alcohol antes y durante la conducción, así como las distracciones, en especial el uso del celular, que solo debe realizarse con el vehículo detenido. Incluso, destacaron que “ el respeto de los límites de velocidad y la atención permanente a las condiciones del camino marcan la diferencia en la prevención de accidentes”.

En cuanto a las motos , se desaconseja su uso en condiciones de nieve o calzada resbaladiza. Si no existe alternativa, se recomienda utilizar casco homologado, ropa térmica y elementos reflectantes . Además, la velocidad debe ser muy baja y las maniobras, suaves, priorizando zonas despejadas y evitando sectores con sombra por el riesgo de formación de hielo.

Fuente: Infobae