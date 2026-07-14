No es por moda ni por si se rompe: por qué algunas camperas tienen dos cierres y para qué sirven

Cada vez es más común encontrar camperas con dos cierres . A simple vista, muchas personas creen que uno está de repuesto por si el otro se rompe o que se trata de un detalle estético. Sin embargo, lo cierto es que ambos cumplen una función específica que hace la prenda mucho más cómoda.

Este sistema, conocido como cierre de doble vía o doble cursor , suele aparecer en camperas largas, abrigos y prendas diseñadas para actividades al aire libre. Aunque pasa desapercibido para muchos, ofrece una ventaja práctica que facilita el movimiento sin perder protección frente al frío.

El segundo cursor permite abrir la campera desde la parte inferior , sin necesidad de desabrocharla por completo. De esta manera, el torso continúa protegido del frío mientras se gana mayor libertad de movimiento.

Esta característica resulta especialmente útil en camperas que llegan por debajo de la cintura o hasta las rodillas, ya que suelen limitar los movimientos cuando permanecen completamente cerradas.

Gracias al doble cierre, es posible abrir algunos centímetros la parte inferior para caminar con mayor comodidad, subir escaleras, andar en bicicleta o permanecer sentado durante largos períodos sin que la prenda tire o se tense.

Se trata de un accesorio que empezó a usarse en prendas para deportes de invierno y actividades al aire libre .

Sin embargo, con el paso del tiempo, su practicidad hizo que las marcas de moda lo sumaran para el uso diario .

Fuente: TN