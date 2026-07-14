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Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, martes 14 de julio

Redacción CNM julio 14, 2026

Después de varios días con una intensa ola polar , el frío volvió a hacerse sentir con fuerza este martes 14 de julio en varias provincias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos siete ciudades amanecieron con temperaturas bajo cero.

El primer puesto fue para Río Grande (Tierra del Fuego) , con -7°C , registrado a las 9:00, y humedad del 91%.

El segundo lugar lo ocupó Ushuaia (Tierra del Fuego) , con una temperatura de -4,3°C , registrada a las 8:00, y humedad del 78%. El podio lo completó La Quiaca (Jujuy) , con -2,1°C , registrado a las 9:00, y humedad del 62%.

Por la mañana, la temperatura será de 8°C , con vientos del sector norte que soplarán a velocidades entre 13 y 22 km/h. El cielo estará parcialmente nublado .

Hacia la tarde, se espera una máxima de 16°C . Los vientos seguirán soplando a velocidades entre 13 y 22 km/h, con cielo parcialmente nublado .

Para la noche, la temperatura será de 12°C . Se espera un cielo parcialmente nublado y vientos del norte a velocidades de hasta 12 km/h.

Fuente: TN


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