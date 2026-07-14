El intendente Barrera llevó una lista de reclamos a la Casa Rosada

ZONALES





Gustavo Barrera, de Villa Gesell, advirtió al jefe de Gabinete Diego Santilli sobre el impacto de la eliminación del régimen de Zona Fría, pidió reactivar obras públicas paralizadas, solicitó asistencia para sostener áreas esenciales del municipio y reclamó medidas para fortalecer el turismo en la Costa Atlántica.





En medio de la agenda nacional marcada por el Mundial, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, viajó a la Ciudad de Buenos Aires para plantearle al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, una serie de reclamos vinculados a la situación que atraviesa el distrito como consecuencia de distintas decisiones del Gobierno nacional.





Entre los principales puntos figuran la eliminación del régimen de Zona Fría, la reactivación de la ampliación de la planta de tratamientos cloacales —una obra estratégica financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que fue paralizada por el Gobierno nacional—, la necesidad de asistencia financiera para sostener la demanda social creciente y la implementación de medidas que impulsen el turismo en Villa Gesell y la Costa Atlántica.





"Vinimos a la Casa de Gobierno para pedirle a Santilli poder dialogar sobre temas que afectan directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y el desarrollo de Villa Gesell y de toda la región", expresó Gustavo Barrera luego de presentar el pedido formal de audiencia.





"Son reclamos concretos de nuestros vecinos, comerciantes y prestadores turísticos", insistió.





El pedido llega días después de que la Municipalidad de Gesell informara que actualmente asiste a 2.300 hogares y realiza el seguimiento de 35 casos de desnutrición, cifras que según el Ejecutivo local evidencian el crecimiento de la demanda social y explican la necesidad de gestionar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para sostener las políticas de salud y desarrollo comunitario.