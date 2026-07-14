¿Por qué el Gobierno no quiere que un juez clave de Comodoro Py siga en su cargo?

La decisión del Gobierno ya está tomada: no van a concederle al juez federal Martín Irurzun que continúe cinco años más en su cargo en la Cámara Federal porteña . Pese a que se habilitó la vía judicial para que insista ante la Corte Suprema de Justicia con su pedido de seguir trabajando luego de su cumpleaños 75, en la Casa Rosada sostienen que los plazos no alcanza y que es “potestad del Presidente otorgar una prórroga o no”. Por delante, el oficialismo mira con atención ese sillón que quedaría vacío.

La dirigencia política mira con particular atención a Comodoro Py. Allí se investigan la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico. Pese a su relevancia, es uno de los fueros más diezmados con los cargos vacantes: tiene 17 puestos sin cubrir, desde instrucción hasta los Tribunales de Juicio. El 31% de los sillones de ese edificio está vacante y algunos desde hace más de cinco años.

Los nueve pisos del edificio ubicado en la zona de Retiro concentran los juzgados de instrucción, las Cámaras revisoras, las fiscalías federales y los Tribunales de juicio. Captan la atención de la política que, a su vez, es la responsable de cubrir los cargos vacíos en ese fuero.

Con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia de la Nación, se revirtió la tendencia que venía arrastrando los últimos dos años y medio: la acumulación de 313 pliegos, un constante incrementos de cargos vacíos (37,5% en el Poder Judicial, 46% en el Ministerio Público).

A la fecha más de 176 pliegos fueron remitidos al Senado de la Nación. Un total de 46 ya fueron aprobados y publicados en el Boletín Oficial para comenzar con la cobertura de sillones vacíos.

Los Tribunales de Retiro ahora sí despiertan particular interés en el Poder Ejecutivo Nacional. Esto se expresa en las últimas decisiones tomadas.

El juez Martín Irurzun, emblemático integrante de la Cámara Federal porteña -instancia revisora de las decisiones de los jueces de instrucción- inició en tiempo y forma los trámites correspondientes para obtener una prórroga en el cargo, tal cual había hecho en la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, el padre del ministro.

Pero el Gobierno resolvió que no va a concederle la prórroga. La decisión se terminó judicializando en la víspera del cumpleaños 75 del camarista, que fue habilitado por la Cámara del fuero Contencioso Administrativo para que recurra a la Corte Suprema con su reclamo.

La edad es el límite impuesto por la Constitución Nacional para que los magistrados continúen desempeñándose en su puesto: sólo se da continuidad si el Presidente de la Nación lo admite. “Es una potestad del Jefe de Estado conceder la prórroga o no”, indicó una fuente oficial.

Por ese motivo, ante la consulta de Clarín , desde la Casa Rosada sostienen: “Ya está decidido y no va a poder continuar”.

¿El motivo? “No hay nada político, lo que se busca es un cambio en esa Cámara que es estratégica. Incluso, un recambio hasta generacional ”, fue la explicación que fuentes oficiales brindaron a este medio.

A la administración libertaria no se le escapa el rol clave de la Cámara Federal de Apelaciones que hasta el sábado integrará Martín Irurzun.

Cualquier decisión que los jueces tomen en causas sensibles al Gobierno será revisadas por los jueces de dicha Cámara, que se compone de dos Salas, integrada por tres magistrados cada una. De esos seis sillones había dos vacantes y ahora se sumará este tercer cargo.

Pero este lunes el Jefe de Estado mandó al Senado para su aprobación los pliegos de dos magistrados para que asuman en la Sala I: Pablo Bertuzzi (que ya la integra pero por un traslado desde otro tribunal) y Pablo Yadarola.

Luego de la salida de Irurzun como pretende el Gobierno, “ ese cargo se va a concursar y mientras tanto se va a subrogar con uno de los jueces de la otra Sala”.

Fuentes judiciales señalaron que el pedido de Irurzun para permanecer en su cargo aún no ingresó en la Corte Suprema, con lo cual no se tiene “pleno conocimiento del contenido del escrito donde se pediría la excusación de Horacio Rosatti, por haber sido Convencional Constituyente en 1994 , como trascendió inicialmente cuando se planteó la demanda”.

De llegar el planteo en las próximas horas, tal como habilitó la Cámara del fuero Contencioso Administrativo, no se debe perder de vista que un ministro del máximo tribunal está de licencia, con lo cual el tema no se abordará esta semana ya que no hay Acuerdo.

“Las decisiones sobre conjueces se toman en ese ámbito”, indicó una fuente judicial al consignar que designar conjueces “exige providencia y sorteo 15 días hábiles después. Solo se acorta por decisión mayoritaria”, es decir si efectivamente como solicita Irurzun, se excusara Rosatti “el acortamiento dependería de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti”.

Todo esto transcurre mientras se acerca el cumpleaños del juez federal que es el límite impuesto por la Constitución Nacional para continuar integrando el Poder Judicial.

En los pasillos de los Tribunales de Retiro se recordó que la resolución 2338 firmada en septiembre del 2023 por por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda respecto de la jueza Ana María Figueroa, según la cual se ratificó que "un juez mantiene su investidura hasta cumplir los 75 años, salvo que obtenga un nuevo nombramiento del Senado".

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín