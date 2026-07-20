Murió una mujer al caer de una camioneta durante los festejos por el Mundial

Una mujer que viajaba en la caja de una camioneta por el centro de Rosario murió tras caer del vehículo en movimiento durante las celebraciones por el Mundial 2026, en el que Argentina se consagró subcampeona tras la victoria de España por apenas un gol.

El accidente ocurrió este domingo a la noche sobre la avenida Pellegrini al 4600, donde por causas que investiga la Justicia la mujer de 45 años cayó al asfalto y sufrió severos golpes en la cabeza.

La víctima fue identificada como Érica Silvana M., de 45 años, y según fuentes policiales minutos antes de las 20, se pidió ayuda al 911 que se movilizó de emergencia hacia la zona donde gran cantidad de vehículos circulaban en caravana y haciendo sonar sus bocinas en señal de agradecimiento al seleccionado nacional que llegó hasta la final con España.

Un llamado al 911 advirtió que la mujer había caído del vehículo en plena vía pública , por lo que agentes de la Brigada Motorizada la hallaron tendida en el suelo.

Los médicos del sistema de emergencias Sies constataron minutos después que la mujer había muerto casi en forma instantánea tras su caída.

Ante ese cuadro, la policía demoró en forma preventiva al hombre que manejaba la camioneta, llamado Justino, y también de 45 años.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, en medio de las celebraciones, la mujer se encontraría en la caja de la camioneta cuando en forma accidental cayó a la calle y golpeó su cabeza contra el piso.

De todas formas, la justicia investiga como se produjo la caída para lo cual ordenó pericias, la autopsia de rigor y otras medidas como la visualización de cámaras de seguridad del barrio.

La policía de Rosario había implementado en la jornada del domingo operativos preventivos en distintas zonas de la ciudad ante el cotejo de la final del Mundial porque se preveían movilizaciones de personas ya sea por el triunfo que esta vez no se dio o por el agradecimiento al seleccionado capitaneado por el rosarino Lionel Messi.

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El director de Seguridad en Eventos Masivos de la Provincia, Gustavo Velázquez, y el secretario de Control y Convivencia de Rosario, Diego Herrera, habían anunciado en la semana un operativo especial ante la convocatoria masiva que tuvieron los últimos partidos de la selección en el campeonato mundial.

Los funcionarios programaron un operativo "más amplio" y anunciaron que se mantendrán este lunes por el cierre de las vacaciones de invierno y el Día del Amigo.

Fuente: Clarín