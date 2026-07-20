Festejos trágicos: un joven murió decapitado y otros tres sufrieron heridas por manipular pirotecnia en un mortero tras la final del Mundial

Los intentos de celebrar la final del Mundial 2026, en el que Argentina resultó subcampeona tras ser derrotada por un gol por España, terminaron de manera trágica en un barrio de las bardas de Neuquén donde un joven de 24 años murió decapitado y sus tres amigos sufrieron heridas graves. Todo por manipular pirotecnia profesional que habían colocado dentro de un mortero de fabricación casera.

La explosión se produjo el domingo por la noche, cuando ya había finalizado la televisación del partido que ganó España en Nueva Jersey, en un sector descampado del barrio Z1, en la zona oeste de la capital neuquina, donde se encuentran las bombas de agua de la empresa Epas.

Los cuatro jóvenes fueron hallados por la noche tendidos en el suelo con diversas lesiones producto de la gran potencia del artefacto pirotécnico de los conocidos como torta grande que con una mecha habían colocado en un mortero que al parecer habían encontrado.

Fuentes policiales dijeron que las personas eran familiares y que entre los heridos había un adolescente de 13 años. De inmediato los tres lesionados fueron trasladados al hospital Heller y se confirmó en el lugar que el muchacho de 24 años estaba muerto.

La justicia abrió una investigación para determinar qué tipo de material explosivo fue utilizado , dado que no sería un producto de venta libre, y como lo colocaron en el mortero que sería de elaboración artesanal.

El jefe del Departamento de Seguridad Personal, comisario inspector Juan Carlos Barroso, explicó al respecto que se trata de "un material de pirotecnia, no es de venta libre, tiene que estar manipulado y activado por gente capacitada" .

"Tiene una mecha, eso se introduce en un elemento que puede ser un mortero, y había un mortero de fabricación casera", explicó el jefe policial a radio LU5.

Ese tipo de artefacto pirotécnico posee una "carga peligrosa" y su venta está limitada a empresas dedicadas a espectáculos públicos que siguen protocolos estrictos, añadió el jefe policial.

Respecto de la mecánica del incidente, el comisario explicó que "se produce esta explosión, esta deflagración del material, lo cual le provoca una herida gravísima a una de estas personas, pero prácticamente lo decapitó".

Los heridos se encontraban este lunes fuera de peligro, dado que las lesiones no llegaron a ser muy graves.

Si bien desde hace más de un década rige una prohibición sobre el uso de pirotecnia en Neuquén para respetar los derechos de las personas con condiciones de salud, de los animales y evitar incendios, el comisario Barroso dijo que el material hallado en el lugar del incidente "tiene su procedencia de Santa Fe".

El tema, añadió, "es muy difícil controlarlo". "Existe una responsabilidad, en nuestra provincia está prohibida su venta, pero en otras provincias no", añadió.

Y, lamentó la facilidad con que una "familia trabajadora" tuvo acceso a este material ilegal para Neuquén.

Fuente: Clarín