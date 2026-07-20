MADARIAGA: Denunciaron el robo de una ambulancia averiada sobre la Ruta 56 mientras su chofer realizaba un traslado sanitario

MADARIAGA

Generada con IA



Una empresa de traslados sanitarios denunció el robo de una de sus unidades que había quedado averiada sobre la Ruta Provincial 56, entre General Madariaga y General Conesa.





De acuerdo con la denuncia, el conductor de la unidad, empleado de la empresa Grupo Emergencias del Mar de Pinamar, partió alrededor de las 3:50 de la madrugada a bordo de una ambulancia Fiat Ducato con destino a la ciudad de La Plata para concretar el traslado de un paciente.





Cuando circulaba por la Ruta 56, a la altura aproximada del kilómetro 45, el vehículo comenzó a presentar fallas mecánicas y el motor se apagó por completo. Tras intentar ponerlo nuevamente en marcha sin éxito, el chofer caminó varios kilómetros hasta conseguir señal de telefonía celular y dio aviso a la empresa.





Poco después arribó otra ambulancia para continuar con el servicio programado. Antes de retirarse del lugar, el conductor dejó la unidad inmovilizada con las trabas de seguridad.





Horas más tarde, cuando el traslado del paciente ya había sido cancelado y el personal emprendió el regreso hacia Pinamar, decidieron pasar nuevamente por el sitio donde había quedado la ambulancia. Alrededor de las 13, al llegar al kilómetro 45 de la Ruta 56, comprobaron que el rodado había desaparecido.





Los trabajadores recorrieron la zona en busca de rastros o indicios que permitieran establecer hacia dónde había sido llevada la ambulancia, aunque las tareas dieron resultado negativo. Posteriormente regresaron a Pinamar y finalmente radicaron la denuncia.





Según declaró el chofer, la ambulancia sustraída transportaba una importante cantidad de equipamiento médico de alto valor, entre ellos un tubo de oxígeno, un respirador, un electrocardiógrafo, un cardiodesfibrilador, bolsos de trauma, equipos para manejo de la vía aérea, elementos para atención de quemados, chalecos de extricación para adultos y pediátricos, férulas, tablas espinales para adultos y niños, una silla de ruedas, una camilla, sueros, soluciones fisiológicas y un maletín con medicación de emergencias, incluyendo adrenalina, diazepam, haloperidol, NTG y vasopresores.





La investigación quedó en manos de la Policía y la Justicia, que buscan determinar quiénes sustrajeron el vehículo sanitario y recuperar tanto la ambulancia como el valioso equipamiento médico que llevaba en su interior.