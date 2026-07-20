El efecto mundialista en las vacaciones de invierno: viajes cortos y escapadas de último momento

El inicio del receso invernal de este año presenta la fisonomía tan anhelada por todos los argentinos: teñido de celeste y blanco. Pero la coincidencia cronológica la gran final del Mundial alteró por completo el comportamiento tradicional de los viajeros. Este fenómeno, que ya se había hecho sentir en la Costa Atlántica durante el fin de semana largo del 9 de Julio, volvió a repetirse.

Los operadores del mercado coinciden en un diagnóstico: el público eligió quedarse en casa , o en el lugar que su cábala le indicaba, para vivir la final. A su vez, la planificación de las vacaciones tradicionales parece haber cedido terreno ante la modalidad de la escapada de último momento, que será post mundial.

Sin embargo, el mapa turístico nacional muestra realidades dispares. Mientras algunos destinos consolidados registran un movimiento sostenido, impulsado por el turismo de cercanía y el esquema escalonado de las provincias que iniciaron sus vacaciones de manera anticipada, centros turísticos emblemáticos como Mar del Plata sufren una marcada ralentización en sus reservas.

Con provincias que tuvieron sus vacaciones entre el 6 y el 17 de julio (Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe) y otras que las toman entre el 13 y el 24 de este mes (Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se volvió a posicionar como uno de los epicentros turísticos del país.

De acuerdo con datos del Observatorio del Ente de Turismo porteño, Buenos Aires recibió 285 mil visitantes durante las primeras dos semanas de la temporada y generó un impacto económico superior a los $130 mil millones. La ocupación hotelera registró una tendencia al alza, por encima del 70% hacia la segunda semana.

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de CABA, sostuvo que los buenos registros de visitantes responde a "la diversidad de experiencias que ofrece la ciudad, sumada a propuestas para toda la familia y a la gran oportunidad de vivir la experiencia única de la final del Mundial en el Fan Fest organizado por la Ciudad, hace que cada vez más visitantes nos elijan para tomarse unos días de descanso".

Desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE), su director ejecutivo, Carlos Núñez, analizó el impacto del Mundial sobre los flujos turísticos. A nivel doméstico, los destinos con nieve y las provincias del norte y centro lideran las intenciones de viaje : Bariloche, Ushuaia, Córdoba, Mendoza, Salta y Jujuy encabezan la demanda.

En el plano internacional, Miami, Madrid y diversos puntos de Brasil despiertan el mayor interés. Particularmente en el caso de Miami, la preferencia estuvo fuertemente ligada, otra vez, a que las vacaciones de invierno coincidieron con la final del Mundial.

Por su parte, Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, sostuvo que si bien la atención de los usuarios se focalizó en el campeonato del mundo, el interés por viajar se mantiene firme. Las preferencias actuales combinan escapadas familiares y viajes de esquí en el país con opciones de playa en el exterior .

El destino nacional líder es Bariloche ; el internacional, Río de Janeiro. El informe que Despegar concedió a este diario indica que hubo crecimientos destacados, como Madrid, que registró un incremento del 50% en comparación con la temporada invernal anterior, en tanto que Aruba mostró una suba cercana al 200% , impulsada por la apertura de nuevos vuelos directos desde Argentina.

En tanto, el Observatorio Argentino de Turismo (OAT) de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) relevó los primeros indicadores de la temporada. Dado que durante la primera quincena de julio solo seis provincias iniciaron el receso, las cifras actuales se consideran preliminares pero alentadoras, apalancadas por el fin de semana largo del 9 de Julio, cuando múltiples destinos superaron el 70% de ocupación.

"Estos resultados adquieren mayor relevancia si se considera el contexto actual del turismo interno, marcado por una creciente tendencia hacia las escapadas de corta distancia durante todo el año, sumado a las bajas temperaturas registradas durante el feriado de julio y al impacto del Mundial de Fútbol", dijeron.

Por su parte, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación presentó un informe sobre los centros invernales, que iniciaron la temporada con distintos niveles de actividad, apoyados en inversiones en infraestructura y sistemas de producción de nieve artificial.

El Cerro Castor , en Tierra del Fuego, abrió el 4 de julio con un 24% más de visitantes que el año anterior. Mientras que el Cerro Catedral, en Bariloche, sumó 40 nuevas cañoneras de fabricación de nieve y Las Lañas, en Mendoza, opera con 51 máquinas.

Cerro Bayo y Chapelco, en Neuquén, y La Hoya, Chubut, mantienen un flujo constante de entre 2.000 y 2.500 visitantes diarios.

En Mar del Plata y en el resto de la Costa Atlántica, las reservas hoteleras se ubicaban al cierre esta nota en un modesto 25% . El sector gastronómico y hotelero atribuyeron este arranque frío de manera directa a la final del Mundial.

"La metodología de reserva es instantánea, de último momento , muy condicionada por el clima y por las escapadas cortas", indicó a la prensa local Hernán Szkrohal, presidente de la Cámara Gastronómica de Mar del Plata.

A pesar de que los niveles de precios de la ciudad balnearia se encuentran entre los más bajos de las últimas dos décadas , aun con fuertes promociones, el consumo general muestra una importante retracción.

El sector privado local acusa una caída de actividad cercana al 30% en comparación con el año anterior, que ya había sido recesivo. Frente a este escenario, el empresariado junto al Ente Municipal de Turismo focalizan su estrategia en el turismo de cercanía y en la reconversión de la oferta hacía experiencias integrales para atraer al público, al que en estas vacaciones esperan cuando se hayan disipado las tensiones mundialistas.

Fuente: Clarín