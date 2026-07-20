MADARIAGA - Esclarecieron dos robos de cables: hay dos aprehendidos y un imputado por encubrimiento

MADARIAGA





Un importante trabajo de investigación realizado de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad del Municipio y la Policía Comunal permitió esclarecer dos robos de cables ocurridos en General Madariaga, identificar el circuito de comercialización del material sustraído y poner a disposición de la Justicia a los presuntos responsables.





La pesquisa comenzó tras las denuncias por el robo de unos 150 metros de cable del complejo deportivo La Caprichosa, ubicado en Rivadavia y Caseros, y de 40 metros de cable pertenecientes a la empresa COEMA, que fueron cortados y sustraídos del tendido eléctrico en calle 14, entre Pellegrini y 103.





A partir del análisis de las cámaras de seguridad y de distintas tareas investigativas, los efectivos realizaron inspecciones en todas las chatarrerías de la ciudad. Durante uno de esos procedimientos, en un comercio ubicado en calle 3 Bis entre 16 y 18, hallaron cables quemados compatibles con los denunciados.





Según se informó, el hallazgo permitió identificar a la persona que había adquirido el material robado, reconstruir el circuito de comercialización y avanzar en la identificación de los autores de ambos hechos.





Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos dos hombres, identificados como Martín Ibarra y Santiago Michia, acusados del delito de robo según informó el Municipio. Durante los allanamientos también se secuestraron cables quemados compatibles con los denunciados, una bicicleta, una mochila, un alicate y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la comisión de los ilícitos.





En tanto, el propietario de la chatarrería donde fue hallado el material, Rodrigo Caram, quedó imputado por el delito de encubrimiento, mientras la investigación continúa para determinar si existen otras personas involucradas.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que continúa con la causa para avanzar en el esclarecimiento total de los hechos.